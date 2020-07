Segura desafía a la Covid y se lleva el 70% de la recaudación en taquilla.

"Contra viento y pandemia" la secuela de 'Padre no hay más que uno' arrasa en las taquillas. 'Padre no hay más que uno 2', de Santiago Segura, sigue liderando las ventas tras dos días en las salas de cines y acapara el 70% de la recaudación, después de haber registrado 460.000 euros sólo en su primer día de estreno el pasado miércoles 29 de julio, según datos de Comscore. Estas cifras han hecho que la taquilla crezca un 100% el miércoles respecto al mismo día de la semana pasada y más de un 160% el jueves.

La secuela de 'Padre no hay más que uno' ha arrancado un 60% más fuerte que su predecesora, estrenada hace justo un año, y que se convirtió en la cinta española más taquillera del año. Además, tres producciones españolas se colaron el miércoles en el Top 5 ('Padre no hay más que uno', 'Superagente Makey', 'Voces, La Película' ) y elevaron la cuota del cine español a más del 80%. Segura dirige, escribe y protagoniza 'Padre no hay más que uno 2', que se ha estrenado este miércoles 29 de julio desafiando a la pandemia de coronavirus y en uno de los momentos más delicados para los cines.

Pese a este contratiempo, el cineasta ha decidido mantener la fecha de lanzamiento y dar con su trabajo un impulso a las salas. "Desde pequeñito la sala oscura ha sido mi devoción. La idea de hacer una película y que no pase por cines me da angustia", confesó el pasado martes en una entrevista concedida a Europa Press. El intérprete reconoce que están estrenando "contra viento y pandemia", decisión que ha tomado para ayudar a una industria que le ha "dado tanto".

"Los cines necesitan producto", reivindica, aunque admite que le da "pena" ver cómo "las superproducciones norteamericanas quieren conservar sus inversiones", dejando un agosto en blanco sin películas "palomiteras" en cartel. "A mí me ha parecido necesario estrenar. Además he visto las medidas de seguridad que han implementado los cines, que están muy bien", apunta.

Loles León, que encarna a la suegra del título, también aboga por "normalizar estos momentos difíciles para poder salir adelante", y eso pasa por seguir disfrutando del séptimo arte. "Hay que intentar tener las mismas emociones y las mismas risas que antes. Está muy bien estrenar ahora porque se empieza con esta comedia y ese es el camino que tenemos que seguir", señala. Para la intérprete, "hay que vivir la vida tal y como está en este momento hasta que encuentren un tratamiento".

Segura estaba decidido a cumplir con la fecha de estreno pese al confinamiento, que le obligó a posponer los últimos días de rodaje. "Ha sido extraño, con las mascarillas... La nueva normalidad, que yo la detesto. Espero que desaparezca muy pronto y entremos en la antigua normalidad", bromea. "Lo que no podemos es paralizarnos o deprimirnos, tenemos que salir adelante como sea. Es importante revitalizar la economía", esgrime.

Además del golpe que puede suponer para la economía, el director y protagonista de la saga 'Torrente' teme que la pandemia marque un antes y un después también en la ficción. "En las películas que hagan ahora, si la gente va sin mascarilla, ¿es como si no guardasen la distancia de seguridad?", plantea. "Es como el tabaco, que lo han prohibido para no dar mal ejemplo. Ahora cualquier cosa que sea sin mascarilla y con gente arrimada sería mal ejemplo", opina. Por su parte, León se muestra a favor de que la crisis del coronavirus de el salto a la pantalla. "No voy a ser yo el que lo haga", sentencia su compañero.