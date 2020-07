Los 'Oscar' del cómic miran a España y dan tres premios a nombres nacionales

"La casa", del valenciano Paco Roca, se ha alzado esta madrugada con el premio Eisner, los considerados como los Oscar del mundo del cómic, a la mejor edición de material internacional; y la gallega Emma Ríos, ha sido galardonada también con el Eisner a mejor portadista por "Bella Muerte". Estos premios, que se entregan anualmente durante la Comic-Con de San Diego (Estados Unidos), este año no han podido celebrar su gran fiesta debido a la pandemia del coronavirus, por lo que los ganadores se han desvelado durante una ceremonia virtual presentada por el actor Phil Lamarr.

Una celebración en la que Roca, que el año pasado recibió en la Comic-Con un galardón como homenaje a toda su trayectoria, ha conseguido este premio a la mejor edición estadounidense de un cómic internacional por "La casa", y que será llevado al cine de la mano del director valenciano Alex Montoya. La novela gráfica "La casa" fue publicada en España por la editorial Astiberri en 2015 y en 2019 lo hizo la editorial estadounidense Fantagraphics en castellano e inglés.

Durante esta ceremonia también ha sido galardonada otra española, Emma Ríos (Vilagarcía de Arousa, 1976), quien se ha alzado con el Eisner a la mejor portadista por "Bella Muerte 3. La Rata", que Astiberri publicó la semana pasada. "Me he levantado esta mañana, he mirado Twitter y he visto a Kelly Sue DeConnick (la guionista del cómic) felicitándome, y ya me di cuenta. Está súper bien, pero es la tercera vez que estaba nominada y no contaba con ganarlo", ha contado a Efe la gallega desde su casa de La Coruña, donde hace su trabajo para editoriales americanas como Image.

Según ha explicado, recibir este premio le viene "muy bien" ahora que "Bella Muerte 3. La Rata" acaba de salir publicado en España: "y ha sido como un momento muy guay, y como es un libro pequeñito ayuda un montón a que tenga más visibilidad y que se venda más", desea de la misma manera que le manden la estatuilla a su casa porque "ahora está complicado ir a buscarla". En "Bella Muerte 3. La rata" Kelly Sue DeConnick y Emma Ríos trasladan la historia de la muerte y los segadores al Hollywood clásico, donde se resuelve el misterio de la muerte de una joven que soñaba con forjarse una carrera en el mundo del cine.

Pero en esta edición, la industria española del cómic también está de enhorabuena porque la tienda de cómics "Nostromo", situada en la calle Zaragoza de Sevilla, ha ganado el premio Eisner al mejor establecimiento de este tipo del mundo, un premio que ya lucen dos establecimientos españoles más: Akira Cómics en Madrid y Norma en Barcelona, según recuerda Efe.

Asimismo, aunque no se han alzado con el galardón, esta edición ha tenido acento español porque el dibujante español Gabriel Walta estaba nominado a la mejor serie limitada por su trabajo junto a Jeff Lemire en "Sentient". El cómic español también contó como aspirantes al Eisner como Salvador Larocca, candidato a mejor serie por "Doctor Doom" (con Christopher Cantwell); y Manuela Pertega, nominada a la mejor adaptación de otro medio por "Giraffes on Horseback Salad: Salvador Dalí, the Marx Brothers, and the Strangest Movie Never Made" (junto a Josh Frank y Tim Hedecker).

Javi de Castro también estuvo en la lucha para llevarse el Eisner al mejor webcómic por "The Eyes", y Miquel Muerto, ha sido candidato al galardón a mejor nueva serie por "Something Is Killing the Children" (junto a James Tynion IV y Werther Dell'Edera) también figuran entre las opciones españolas de estos premios. Además, la dibujante estadounidense criada en Zaragoza (España) Rosemary Valero-O'Connell fue nominada en dos categorías: mejor publicación para adolescentes y mejor dibujante/entintador por su trabajo en "Laura Dean Keeps Breaking Up with Me" (firmado junto a Mariko Tamaki).

Por otro lado, los autores latinos no han tenido suerte en esta edición y eso que eran bastantes los que estaban nominados, como la colombiana Lorena Alvarez con "Hicotea" y la estadounidense de origen latino Molly Mendoza con "Skip", quien se han visto las caras por el Eisner al mejor coloreado. Los brasileños Joe Bennet y Ruy José han sido candidatos al premio a mejor serie con continuidad gracias a "Immortal Hulk" (junto a Al Ewing). Y el costarricense Dan Mora tampoco se ha llevado el Eisner a la mejor serie nueva con "Once & Future" (junto a Kieron Gillen). Asi le ha sucedido también al argentino Julian Totino Tedesco que estaba nominado al mejor portadista con "Daredevil" y el mexicano-estadounidense Raúl the Third, quien ha competido en la categoría de mejor publicación para primeros lectores con "¡Vamos! Let's Go to the Market".