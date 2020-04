De la muerte del padre de Fonsi Nieto a la denuncia de Jorge Javier Vázquez

Estos días tiene lugar la Semana Santa más atípica que se recuerda, en confinamiento, sin procesiones y sin poder salir a la calle. Lejos de lo que suele ser habitual estos días en la crónica rosa, con famosos desfilando en procesiones, la crisis por la pandemia de coronavirus COVID-19 sigue dejándonos noticias muy tristes.

Recientemente conocíamos la triste pérdida de Alfonso González, padre de Fonsi Nieto. Marta Castro, mujer del expiloto, era la encargada de anunciar esta triste noticia en su perfil de Instagram. Un día después el propio Dj confirmaba la noticia con un tierno mensaje donde se despedía de su padre: "Buen viaje PAPÁ... este es mi viejo, un tío al que quería todo el mundo, que no tenía una mala cara para nadie, que me enseñó lo que soy en la vida hoy en día, que aunque te lleves muchos chascos me enseñaste que la lealtad a los amigos y la familia es sagrada y que gracias a eso soy lo feliz que soy como a ti te gustaba".

Y terminaba diciendo: "Quejarse y lamentarse no es lo que nos habéis enseñado, con todo lo que está pasando me parecería muy egoísta!!! Escribo esto con lágrimas en los ojos pero a la vez con una sonrisa... Buen viaje "Raki" nos volveremos a ver!!!".

También golpeado de lleno en esta pandemia ha estado Óscar Haro. El director deportivo del equipo de motociclismo HONDA ha querido hablar alto y claro ante las cámaras de Europa Press para denunciar la situación que se está viviendo en nuestro país: "Espero que sirva para que cuando pase todo esto, cambie. Me siendo decepcionado. Está muriendo mucha gente. Estamos cayendo como chinches, si ves la cantidad de cadáveres. No nos están diciendo la verdad ni las cosas como son".

Tristes momentos también para la familia de Julio Iglesias. Su suegra Paula Bakker, madre de Miranda Rijnsburger, ha fallecido esta semana tras luchar durante muchos años contra una dura enfermedad. La revista ¡Hola! ha sido la encargada de confirmar esta triste noticia. Un suceso que ha tocado de lleno a toda la familia Iglesias. Así, sus dos nietas Cristina y Victoria han querido publicar su particular homenaje en redes sociales.

Cristina ha subido una foto de su más tierna infancia junto a su abuela. Una imagen donde le recuerda lo mucho que la quiere y donde asegura que desde esta pasada noche, el cielo cuenta con un ángel más.

Jorge Javier denuncia acoso en las redes

Un daño colateral en toda esta crisis es el que ha tenido Jorge Javier Vázquez. El catalán no ha dudado en denunciar públicamente la situación que asegura estar viviendo: "Estoy siendo víctima de una campaña en redes en la que están detrás cuentas asociadas a la extrema derecha, cuentas falsas con muy pocos seguidores que se dedican a tuitear y retuitear elementos manipulados".

Además, Jorge ha explicado que "puedo hacerme cargo de lo que digo y llega un momento que te sientes muy vendido porque no sabes dónde acudir", y ha pedido que no se reenvíen bulos: "Tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad de la difusión de estos mensajes es de todos, no debemos contribuir a convertirlo en viral".

Por otra parte, la polémica que ha envuelto a la hija de Terelu Campos la ha salpicado de lleno. Según Miguel Frigenti, Alejandra Rubio calificó a Lydia como una "vieja m..." en la fiesta de cumpleaños de su amiga Liz Emiliano. Una polémica que ha reabierto el cajón del clan Campos vs. Sálvame.

Unas circunstancias en las que Terelu Campos ha hablado por boca de Marta López para mostrarse resignada ante esta situación: "Si ahora toca machacarme a mí, que me machaquen, allá cada uno con su conciencia y cada uno le diré lo que tenga que decir donde se lo tenga que decir".