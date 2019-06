La sobrina de Isabel Pantoja se hace un test de embarazo en directo en 'Sálvame'

En el plató de 'Sálvame' pueden suceder cosas inimaginables en cualquier otro programa de televisión. Sus colaboradores dirimen sus problemas personales, alegrías y novedades delante del público y la audiencia sin ningún pudor, como llevamos viendo en estos 10 años que el formato lleva en antena en Telecinco. Por eso, ya es difícil que algo nos deje atónitos. Pero este lunes, volvió a suceder.

Kiko Hernández tenía una de sus 'bombas' informativas que afectaba a Raquel Bollo o Anabel Pantoja. Le habían filtrado que una de los dos comentó el pasado fin de semana en el cumpleaños de Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, que estaba embarazada, noticia totalmente inesperada. En concreto, el colaborador, tras un buen rato creando misterio, que la supuesta futura mamá era Raquel Bollo.

La sevillana se quedó totalmente pasmada ante la información, ya que aseguró que era totalmente falso. Raquel señaló que si lo estuviera no tendría problema en decirlo, pero que no era el caso y que no tenía nada más que comentar. Si bien sus compañeros le propusieron que, para cerciorarse de que no mentía, se hiciera un test de embarazo en directo, algo a lo que se negó rotundamente.

La colaboradora veía innecesario tener que refrendar sus palabras con esa prueba, por lo que no accedió a las peticiones de los compañeros. Si bien Anabel Pantoja no tuvo problema en hacerse el test, más que nada para no desaprovecharlo. Así, Kiko Hernández y Carlota Corredera le acompañaron al cuarto de baño para hacer la prueba.

Ella creía que no estaba embarazada -algo que, además, desea-, pero así salían todos de dudas. Sin embargo, la prueba fue un fiasco. Aunque Corredera le explicó cómo tenía que hacerlo, Anabel se puso nerviosa y la prueba dio fallida. Un chasco para los colaboradores y para todo el plató, que se quedaron con las ganas de saber si la sobrina influencer de la cantante, que se ha comprometido hace unas semanas, será mamá próximamente.