Anabel Pantoja se casa: así ha sido la romántica pedida de mano de su novio

Suenan campanas de boda en el clan Pantoja. Y es que mientras que la tonadillera se encuentra en 'Supervivientes' pasando momentos muy duros, en su familia hay buenas noticias que le esperan a su vuelta de Honduras. Porque su sobrina Anabel, a la que quiere como una hija y que incluso ha viajado con ella en sus giras trabajando como asistente, va a casarse. La noticia la dio la propia colaboradora de 'Sálvame' e influencer vía Instagram, la forma habitual hoy en día que tienen los famosos de lanzar comunicados sin necesidad de intermediarios.

"Cuando vas a una sesión de fotos, y acabas PESCADA. No tengo palabras para ti, mira que soy lista, ¡pero me diste la vuelta! A por todas ... Negro", escribió la joven en su red social mencionando a su chico, Omar Sánchez, y adjuntando dos vídeos de la romántica pedida de mano. Y es que Anabel no se esperaba la sorpresa que le iba a dar su chico, que le dejó totalmente sin palabras.

En concreto, Anabel estaba haciendo una sesión de fotos en Fuerteventura, tierra de su chico, que es canario, con el famoso bañador de lunares que lleva su tía en 'Supervivientes' y que ella misma diseñó para la marca de baño Aqueapparel, cuando sin que se diera cuenta su novio se arrodilló a su espalda con un anillo en la mano. Cuando se dio la vuelta, no se lo podía creer, e incluso dio un grito de miedo por el susto que le había dado. En un principio, la joven pensó que era una broma, pero su novio le tuvo que asegurar que era totalmente cierto y le volvió a preguntar si quería casarse con él.

"Pues claro que me quiero casar, ¿cómo no voy a querer?", bromea Anabel lanzándose a los brazos de su novio y fundiéndose en un romántico beso con el que sellan el compromiso que ella estaba esperando. Porque ya en los últimos días en los que ha acudido a 'Sálvame' ha avanzado su deseo de formar una familia junto a Omar, y parece que él lo ha tomado al pie de la letra.

En otro post en Instagram, Anabel ya enseña bien el anillo que su chico le ha regalado y confiesa que sus amigos creen que todo es una broma de la pareja, pero ella asegura que es cierto y que Omar y ella pasarán por el altar. Además, señala que aunque muchas veces había soñado con este momento, nunca pensó que sería así.

Su bonita historia de amor

Hace unas semanas, Anabel participaba con otros compañeros de programa en el 'Sálvame Okupa', un 'realitiy' que consistía en que un grupo de colaboradores tenía que pasar un fin de semana en la casa de 'Gran Hermano'. La joven fue una de las revelaciones del concurso, pues se divirtió más que ningún otro, cantó, bailó, lloró y también abrió su corazón, lo que le valió para llegar a la final, aunque el premio se lo acabó llevando Víctor Sandoval.

Entre las cosas que contó Anabel a sus compañeros, destacó su bonita historia de amor con Omar. Hace algo más de un año, la joven se encontraba en Gran Canaria con su tía Isabel, ya que daba un concierto allí, si bien su ánimo estaba muy decaído porque acababa de romper con su anterior pareja. A pesar de ello, se animó a salir con otro amigo de fiesta por la isla y allí fue donde Omar la vio, pero ella no se enteró. Por ello, justo cuando estaba en el aeropuerto para marcharse de la isla, le llegó un mensaje vía Instagram de Omar, preguntándole si todavía estaba allí, algo que ya era tarde.

No obstante, siguieron hablando hasta que un día, el canario se presentó en Sevilla, y desde entonces no se han separado. Actualmente, viven separados, pues Omar sigue viviendo en Canarias y Anabel está entre Madrid y Sevilla, en función de su trabajo. No obstante, viajan siempre que pueden para verse. Incluso la sobrina de la tonadillera se ha empadronado en la isla para poder comprar los vuelos de forma más económica.

De hecho, hace unas semanas el joven estuvo con su chica en la Feria de Sevilla, lo que supuso su gran presentación ante las cámaras, ya que allí se grabó una parte del reto que tiene con 'Sálvame' para adelgazar, y Omar fue protagonista de varias tomas. Si bien el joven se mantuvo muy discreto y no se conocen muchos detalles de su vida, más allá de que es profesional del windsurf, deporte al que ha aficionado a Anabel, que ya hace sus pinitos sobre la tabla.

Ahora, su amor se ve consolidado con una boda de la que todavía no se tienen más detalles. Eso sí, será la mejor sorpresa para su tía Isabel cuando vuelva de Honduras. Que podría ser la próxima semana si la audiencia así lo quiere, puesto que vuelve a estar nominada.