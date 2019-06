Lo menos conocido de Parchís: perdieron un avión que luego se estrelló

Se cumplen 40 años de Parchís y antes de que se estrene su documental en Netflix tres de ellos han visitado El Hormiguero. Por si alguien no sabe de lo que estamos hablando, fueron un fenómeno social que vendieron más de 25 millones de discos y llegaron a tocar en el Madison Square Garden. Ellos repetirían y querrían para sus hijos lo que vivieron, pero con más calma. Hacían giras de cuatro meses y echaban de menos a sus familias. Tino Fernández, la ficha roja; Frank Díaz, la ficha azul y Yolanda Ventura ficha amarilla han desvelado que "había días que trabajábamos 16 horas".

Ahora el planeta entero está conectado, pero "antes no". Hacían llamadas a cobro revertido una vez a la semana "a un solo padre y ese padre llamaba a los demás, por lo que con la familia hablabas una vez al mes"... y tenían poco más de diez años.

Al preguntarles si hubo intentos de raptos no lo niegan. "No se consolidaron y hemos escapado", responden. Hubo millones de anécdotas como perder un avión "que luego se estrelló". Los padres creían que estaban volando pero Parchís iba en un jet privado después de no poderse subir a un vuelo que nunca llegó a su destino. Aseguran que pasaron de niños a adolescentes rápidamente. "Alguna mamá intentaba colarse en el camerino", confiesa Tino.

También desvelan que cuando se anunciaban entrevistas con ellos las calles se colapsaban y confiesan que para salir por ejemplo de una emisora de radio "salían los dobles por la puerta principal y nosotros por el garaje". Cuando iban al cine "lo hacíamos con la película ya empezada".

Parchís acabó "porque nos hacemos mayores". Tino empezó con 12 años y lo dejó con 15. "El mono de Parchís me quedaba cada vez más prieto y yo tenía otro intereses", confiesa. Y volver a la realidad fue muy duro para todos "porque no teníamos ni grupos de amigos". Yolanda confiesa que cuando acabó todo "tuve que ir al psicólogo". Tino se queja de que "la mili me cortó lo que podía ser una carrera musical y a la vuelta se acabaron los focos y me cogí el periódico y busqué trabajo. Me llamaron en una comercial de vendedor. Fue el primer trabajo que me surgió y ahí me quedé". Estando en Murcia en la central de la empresa tuvo un accidente. El capo hizo de guillotina en un choque frontal y le cortó el brazo.