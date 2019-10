Mila Ximénez arremete contra Castejón: "Eres patético. Búscate otro juguetito"

Hugo Castejón la ha vuelto a liar dentro de la casa de GH VIP. El exnovio de Marta Sánchez lleva tan solo dos días dentro del concurso, con la posibilidad de volver a ser miembro de nuevo de pleno derecho, y se está haciendo notar como nunca antes lo había hecho. Por eso, sabe a quién atacar.

Hugo llegaba al comedor y hacía un comentario delante de varios compañeros sobre Mila Ximénez. Un ataque que la colaboradora escucha y le pedía que repitiera más alto para poder defender, y era entonces cuando se producía uno d ellos altercados más jevis de toda la semana.

"Mila, es que eres una amargada", repetía Castejón en la cara de la colaboradora. “Mira, los insultos te los metes por el culo. A mí no me vuelvas a llamar amargada, que eso lo eres tú, que si no estás aquí tienes una vida de mierda”, contraatacaba Mila de la manera más agresiva e inesperada. Y no se quedaba ahí: “¿No habrás ido a ese programa donde yo trabajo a defenderte, no?”, preguntaba Mila haciendo referencia a Sálvame, un espacio que Hugo considera de baja calidad televisiva. “Yo ese programa lo respeto mucho, y sobre todo no voy insultando la vida de la gente”, explicaba Hugo, que, lejos de quedarse callado, continuaba con el repertorio de reproches.

“Siempre te levantas de mal humor”, insistía Hugo. “Me levanto como me da la gana. Eres un patético. Búscate otro juguetito. Yo no quiero gente como tú, qué buscas agujeros para meter la cabeza”, reprochaba Mila todavía con un tono más encendido de lo habitual. “Yo lo que no entiendo es que, con lo bueno que eres, por qué no trabajas en ningún sitio. Yo llevo más de 18 años. Pringado", remataba Mila dejando callado al ex de Marta Sánchez, que prefería no continuar entrando en el juego debido a que la mayor parte de la casa se posicionaba en contra de él.

Una vez conectaban con plató, Jorge bromeaba con su amiga y con el número de concursantes que vuelve a haber dentro de la casa de Guadalix, diciéndole: “Mila, no pasa el tiempo, estáis otra vez casi todos en la casa, a ver si te han exhumado”. Una broma a la que la colaboradora contestaba diciendo que la respuesta no la tenía nada clara. “Joao, ¿tú crees que Mila está viva?”, preguntaba Jorge. “Yo como hablo con muertos, si está muerta no me he enterado”, respondía con gracia el vidente.