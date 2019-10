Paul y Joao se enfrentan entre lágrimas a sus compañeros... y a sus escándalos

La entrada de Pol en la casa más famosa de la televisión no fue nada fácil: además de enfrentarse a las confesiones de su pareja, el Maestro Joao, sobre sus infidelidades antes de entrar en GHVIP, tuvo que soportar que sus compañeros no hicieran esfuerzo por entender su situación y, sobre todo, que se unieran para ponerse en su contra.

El primero de los comentarios venía por parte tanto de El Cejas como de Antonio David, y hacía referencia a la orientación sexual del nuevo concursante. “Paul dice que no es bisexual, que le gustan las mujeres y Joao”, aseguraba El Cejas. “¿Qué raro, no?”, preguntaba. “Yo no me lo creo, y tú tampoco, ¿verdad?”, le respondía, sirviéndole la respuesta en bandeja el ex de Rocío Carrasco.

Alba, Irene y Mila, por su parte, comentaban cómo se habían conocido la pareja: “Joao le escribió por Facebook y al final quedaron”. “La situación es como la del trío calavera. Punto.”, añadía la colaboradora de Sálvame haciendo referencia a un triángulo al que también pertenece Adara.

Unas declaraciones a las que Pol respondía tajante: “Pues para ser yo un mueble, bien que habláis todos de mí. Sois unos falsos. Me dais los buenos días con una sonrisa y luego veo todo esto…”, comentaba muy enfadado. “Nuestra relación ha sido cuestionada desde el minuto uno, y yo por mucho que pelee con mis compañeros los quiero, y nunca diría nada parecido”, confesaba Joao entre lágrimas. Una tristeza que Mila intentaba calmar comentando que, para ser francos, es complicado entender una relación que empieza una mañana y termina en la misma tarde. “Ademas de estos, ha habido comentarios horribles y que no han salido, pero te puedo asegurar que en la casa a Joao se le respeta y nadie ha cuestionado la sexualidad de ninguno de los dos”, sentenciaba Mila dando por finalizado el debate.