Yolanda Ramos se queda a las puertas de la final de Masterchef: “No doy una”

La semifinal del 'reality' culinario de La 1 ha arrancado con una sorpresa para los concursantes. No afrontarían el primer reto solos, sino que lo harían acompañados por unos ayudantes muy especiales: Rocío, hermana de Vicky Martín Berrocal; Fernando, hermano de Félix Gómez; Valentina, hermana de Boris Izaguirre; Álvaro, primo de Tamara Falcó; y Mario, marido de Yolanda Ramos.

Las caras de sorpresa y los abrazos daban paso a los primeros piques entre los aspirantes y sus familiares. "El drama de Valentina es que cuando nació descubrió que ya había una reina en casa”, bromeaba Boris sobre su hermana. El objetivo era aprovechar las sobras para darles una segunda vida y aplicar dos técnicas de vanguardia aprendidas durante el programa. Quienes se han alzado con el triunfo han sido Félix Gómez y su hermano, que recibían los elogios de Samanta Vallejo Samanta. "Creo que habéis entendido la prueba. La presentación y el sabor es bueno. Qué maravilla", aseguraba la chef.

Por otro lado, la alegría de los ganadores contrastaba con las caras de circunstancia de Yolanda Ramos y su marido, elegidos como los peores de la prueba. Jordi Cruz, entre risas, calificaba su plato como "paté de gato ‘deluxe". "Soy un poco la morralla, no me importa", contestaba la actriz. De esta manera llegaba la prueba por equipos, donde les esperaba una nueva sorpresa. Serían sus familiares más cercanos quienes degustaran sus creaciones.

Uno de los momentos más cómicos de la prueba lo han protagonizado Boris Izaguirre y Vicky Martín Berrocal, que casi incendian la cocina después de que se le quemasen las avellanas. En el otro equipo tampoco han faltado las risas. "Nena, ¿tú has hecho algunas 'mindfulness'?", preguntaba Yolanda Ramos a Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler, ante el peculiar acento inglés de la actriz, contestaba: "Sí alguna vez he hecho perfumes, pero… ¿Qué tipo de pregunta es esa?", lo que desataba las carcajadas de todos.

Llegaba la hora del veredicto. El equipo azul de Vicky Martín Berrocal y Boris Izaguirre se hacía con la victoria y los dos se convertían en los primeros finalistas. De esta manera, se veían obligados a enfrentarse a la prueba de eliminación Tamara Falcó, Félix Gómez y Yolanda Ramos. Esta última ha sido la protagonista del reto final. "La prueba te ha superado. No has sabido ni por dónde empezar", le decían los jueces. Finalmente, las predicciones se cumplían, Ramos se quedaba a las puertas de la final. "Es algo que te marca para toda la vida", aseguraba, y concluía bromeando sobre sus destrezas en la cocina: "No doy una".