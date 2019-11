Tamara Falcó pasa de Jordi Cruz y piropea a otro de sus compañeros

Era la primera prueba de la noche y los concursantes de MasterChef Celebrity no solo se jugaban la expulsión inmediata del concurso, sino también el delantal de oro que les haría ser inmunes en la siguiente prueba que se realizara en los exteriores.

Pues, a pesar de que no cocinaban por parejas, en esta ocasión los concursantes del programa elaboraban sus platos unos enfrente de otros, pero con el gran reto de no copiarse entre ellos las recetas y de coincidir lo menos posible en lo que fueran a realizar. La pareja más polémica: Tamara Falcó y Juan Avellaneda.

El estilista y la 'it girl' decidieron pasarse la regla de no copiarse por todo el madroño, y jugar la baza de ayudarse entre sí a pesar de arriesgarse a ser ellos los que se tuvieran que quedarse con el temido delantal negro. Lo que no se imaginaban eran que, las instrucciones que se iban a dar tanto uno como otro no serían las más indicadas, ya que Avellaneda le decía mal algunos de los ingredientes a Falcó, y esta, sin querer, se equivocaba en el tiempo de cocción de uno de los alimentos que Juan metió en la olla.

El despiste de Tamara provocó que empezara a salir espuma blanca y que Pepe, uno de los chefs más duros del jurado, se acercara a preguntarles qué les estaba pasando.

"Parece esto la fiesta de la espuma, con tanto vapor y tanta agua que sale de la olla", provocaba Pepe a los concursantes. "Pues sí, lo que pasa es que no sé cómo son porque nunca he estado en ninguna", confesaba Avellaneda. "Tamara, ¿tú crees que yo podría estar en alguna fiesta de las de tu madre?", preguntaba el chef a la hija de la reina de corazones acerca de las famosas fiestas de la Preysler. "Pues claro que sí. Te ves guapísimo, te pareces a ellos Clooney. Tienes mucho estilo", confesba Tamara.