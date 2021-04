Emotivo mensaje de Yolanda Ramos a Rocío: "Yo también he sido maltratada"

Con lágrimas en los ojos y sin poder retener la emoción por participar en una noche tan especial para su amiga Rocío Carrasco, la actriz Yolanda Ramos quiso hacer pública su opinión durante lo que ha sido la entrevista en directo más dura de la hija de Rocío Jurado: "Yo, como tantas otras, hemos sido maltratadas de alguna manera y no nos han dejado ser a muchas. Me cago en su puta madre".

"A mí nunca me ha maltratado físicamente, pero sí moralmente de manera que no puedo ser independiente y no me veo a mí misma", continúa. "Yo no te creía porque pensaba que estabas exagerando y por eso creo que no he sabido estar a la altura. A algunas no nos han tirado de los pelos, pero no nos han dejado ser". Agradecida y demostrando que entre ellas existe una verdadera relación de amistad, Rocío le manda un mensaje muy claro a Yolanda: "Habéis estado a la altura, todo lo que yo os he dejado. Eso es una responsabilidad mía no vuestra".

no puedo querer más a Yolanda Ramos #RocioEnDirecto pic.twitter.com/0rFbW6OTPi — Moonet 🕊 (@MoonetSco) April 21, 2021

No ha sido el único mensaje de apoyo para Rocío. Conocedora en primera persona de la complicada situación que ha vivido como mujer maltratada, Fayna le manda un mensaje muy claro y lleno de cariño: "Un animal herido reconoce a otro animal herido, en tus palabras solo reconozco la verdad. Me he sentido muy frustrada al ver como mucha gente se te tiraba encima al contar tu verdad, te doy las gracias, sé lo difíicl que es ser capaz de verbalizar y contar tu historia. Estoy muy orgullosa de ti como mujer, como ser humano y como persona".