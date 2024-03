Los anti Oscar entregan su frambuesa dorada: ganadores de los Razzies 2024

En la noche previa a la gala de los Oscar, un evento igual de esperado, pero por razones distintas, no faltó a su cita para premiar lo peor del cine con una estatuilla que no cuesta más de cinco dólares. Los Razzies 2024, o formalmente los Golden Raspberry Awards, se celebraron con una mezcla de humor y crítica hacia lo más cuestionado de la industria cinematográfica. Este año, las 'estrellas' de la noche fueron Megan Fox y Sylvester Stallone, quienes recibieron el dudoso honor de ser nombrados como los peores en su categoría.

Ganadores Razzies 2024

Megan Fox, reconocida por su papel en películas como 'Transformers', fue señalada este año como la peor actriz por su rol en 'Johnny & Clyde', un filme que no ha dejado huella en la crítica, y su participación en 'Expend4ables'. Sylvester Stallone, ícono del cine de acción, no se quedó atrás. Fue 'premiado' por su actuación de reparto en el mismo 'Expend4ables', marcando así un hito curioso en su extensa carrera. No es la primera vez que está nominado ya que su nombre forma parte del ranking de los más veces nominados a lo peor del cine.

Pero no solo ellos estuvieron bajo el reflector de los Razzies. 'Winnie the Pooh: Blood and Honey' ('Winnie the Pooh: Sangre y miel'), una adaptación de la conocida historia infantil, fue galardonada como la peor película del año. Además, su director, Rhys Frake-Waterfield, recibió los premios a peor dirección y peor guion, confirmando así el poco éxito comercial y crítico de la película.

En una nota distinta, Jon Voight, quien alcanzó la fama en 1969 con 'Midnight Cowboy' ('Cowboy de medianoche'), se llevó el premio al peor actor del año por su interpretación en 'Mercy'. Este film, que narra la historia de una médica militar en una persecución dentro de su hospital, no logró convencer a la crítica.

Una de las sorpresas de la noche fue el premio 'redentor', otorgado a Fran Drescher, la presidenta del Sindicato de Actores de Hollywood. Drescher, conocida por su trabajo en comedias televisivas, recibió este honor por su "brillante liderazgo durante la huelga de 2023", que tuvo un impacto significativo en la industria.

¿Que son los premios Razzies?

Los Razzies, aunque menos glamurosos que los Oscar, tienen su propio encanto. Celebrados anualmente, estos premios se han convertido en una tradición que precede a la ceremonia de los Oscar. Su propósito, más allá de la mera burla, es señalar de manera satírica aquellos aspectos de la industria que podrían mejorar. Este año, la ceremonia fue presentada por Aaron Goldenberg y Jake Jonez y se realizó de manera virtual.

Los premios Razzies fueron creados en 1980 por el crítico y escritos de cine John Wilson, con la intención de 'premiar' desde el sentido del humor a las peores películas del año. Poco a poco se ha convertido en un premio más relevante.

¿Cuánto cuesta un premio Razzie?

El premio Razzie consiste en una frambuesa de plástico de menos de cinco dólares con un carrete de celuloide pegado. No son muchos los que han aceptado el galardón, pero hay varios actores y directores que se lo han tomado como lo que es, una broma, y lo han recogido.

El impacto económico de los Razzies

Es interesante analizar cómo estos premios afectan, o no, la carrera de los actores. En muchos casos, ser nominado o incluso ganar un Razzie no ha significado el fin de las carreras exitosas. Stallone, por ejemplo, ha sido nominado varias veces, pero continúa siendo un actor respetado. Lo mismo ocurre con otros actores que han visto en estos premios una oportunidad para reírse de sí mismos y continuar su trayectoria con profesionalismo.

¿Son los Razzies necesarios?

Finalmente, cabe preguntarse sobre la relevancia de los Razzies en el cine actual. ¿Son una crítica constructiva o simplemente una broma pesada? La respuesta puede variar, pero lo que es indudable es que estos premios forman parte del ecosistema del cine, y año tras año, capturan la atención del público y la prensa, ofreciendo un contrapunto necesario a las celebraciones de la industria.