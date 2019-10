Así se ocultaba la banda de albaneses que robaba en las casas de los futbolistas

Al caer la noche. En coches de alta gama sustraídos en otros atracos para no llamar la atención en la urbanización de lujo en la que tenían pensado dar el golpe. Sin forzar la puerta principal. Con los inquilinos dentro. Así actuaba la banda criminal de albaneses que ya están detenidos tras cometer varios asaltos en diferentes viviendas, entre ellas las de varios futbolistas. Fernando Delgado, jefe de la sección de delincuencia de la UCO de la Guardia Civil, detalla a La Información cómo se ocultaban para evitar ser detenidos. "Para sus desplazamientos empleaban grandes medidas de seguridad", asegura. Su objetivo siempre eran objetos pequeños de gran valor. Tres han sido detenidos, uno de ellos el encargado de tasar el botín y hacerlo desaparecer al convertir las joyas en oro.

Delgado explica cómo actuaba este grupo compuesto por cinco personas, todos varones y de nacionalidad albanesa, que interactuaban entre sí en forma de células, relevándose para la comisión de los distintos robos, con lo que aseguraban la continuidad operativa del grupo en caso de que alguno de ellos fuera detenido. Entre sus medidas de seguridad, daban hasta cinco vueltas a una misma rotonda para ver si les seguían, "se cambiaban de vivienda cada 10 ó 15 días, van andando por la calle de dos en dos pero separado el uno del otro para comprobar que no están siendo vigilados, cambiaban de móvil constantemente así como de coche". En un solo día podían llevar hasta tres vehículos diferentes por distintas rutas. En los desplazamientos rutinarios se subían a vehículos de gama media, cuando iban a perpetrar algún delito utilizaban los de alta gama que muy probablemente habían sustraído en alguna vivienda anterior. Era habitual que los robaran si en las viviendas que asaltaban encontraban las llaves.

A la hora de asaltar la vivienda no solían entrar por la puerta principal. Cuando caía la noche saltaban el perímetro de la parcela y se dirigían a la vivienda donde en numerosas ocasiones no saltaba la alarma por encontrarse los inquilinos dentro. Relata Delgado que en algunas ocasiones "los dueños de la casa no se daban cuenta hasta que se lo encontraban todo revuelto". Accedían sin romper un cristal sino forzando los marcos o directamente la cerradura "sin romperla". Su objetivo era en el mínimo tiempo localizar los efecto de valor como dinero, joyas, relojes... En cuanto tenían el botín huían del lugar. Los agentes no tienen constancia de que hicieran un reconocimiento exhaustivo del terreno.

Con esta operación, denominada Habitat Rinia, se ha recuperado gran cantidad de efectos procedentes de estos hechos delictivos -entre ellos ocho vehículos- y esclarecido catorce robos cometidos en distintos puntos de Castilla y León, Asturias y en la comunidad de Madrid. Además de los cuatro detenidos se ha puesto en busca y captura internacional a una quinta persona, también de origen albanes, por su implicación en los hechos investigados.

La operación se iniciaba tras llegar una denuncia de un robo en una vivienda en San Agustín de Guadalix. A través del análisis y estudio continuo llevado a cabo por los agentes expertos en la investigación de este tipo de delitos y de los diferentes modus operandi en lo qe a robos se refiere, las investigaciones se centran en varios individuos albaneses especializados en el robo de viviendas habitadas, muy itinerantes y con gran destreza a la hora de perpetrar sus acciones.

Uno de los investigados, considerado el cabecilla de este grupo, ya era un viejo conocido de los agentes, ya que fue detenido en 2007 por su implicación en el robo perpetrado con extrema violencia en la casa de un conocidísimo empresario y productor audiovisual.

Otra característica delincuencial a reseñar de este grupo criminal es que se trasladaban a nuestro país por espacio de aproximadamente un mes, tiempo en el que cometían numerosos robos, regresando seguidamente a su país o terceros países, en los que actuaban de la misma manera, y así sucesivamente en distintos ciclos.