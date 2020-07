Los contagios siguen creciendo y la cifra de 971 infectados recuerda a los niveles que tuvimos al principio de la crisis sanitaria. La temida curva sigue disparada hacia arriba y los brotes surgidos en las reuniones familiares y el ocio nocturno tienen mucho que ver con ella. Uno de ellos se ha producido en Totana, donde se ha implantado el confinamiento más drástico desde que se terminó el estado de alarma. Esta localidad murciana regresa a la fase 1, lo que supone un jarro de agua fría para comerciantes, un desastre para los hosteleros y una incertidumbre, angustia y resignación para los 30.000 habitantes a los que se les pide no salir de sus viviendas si no es necesario... de nuevo. En el municipio se registra actualmente el brote activo más importante de Murcia, con 55 casos positivos, todos ellos relacionados con un local de ocio nocturno cuyo propietario asegura a La Información que "ni yo ni mi familia hemos querido hacer daño a nadie. Se contagió por desgracia un trabajador de aquí como podía haber sido en otro sitio".

Jefferson volvió a abrir su Pub Dubai hace menos de tres semanas "tomando medidas de seguridad de aforo (no más de 90 personas), desinfectando las mesas y barra y poniendo geles hidroalcohólicos para los clientes", insiste para todos los que aseguran que no cumplía con las normas de Sanidad. Hace unos días uno de sus trabajadores "el chico que pone la música que viene los sábados", les comunicó que "había dado positivo en coronavirus". El pasado viernes asegura que "ya no abrí el local para evitar el tema de brotes". El sábado por la tarde, a las 20:00 horas "me confirmaron que Sanidad me iba a precintar el local por prevención". La covid-19 pudo llegar hasta Totana desde Atalayas, donde habría estado el joven dj, "pero tampoco se sabe porque son muchos los clientes que por aforo se quedaban fuera una noche y se iban a Murcia y luego volvían otro día".

El Dubai es el "único pub de latinos" que está abierto por las noches en Totana y clientela no le falta "también de españoles a los que les gusta la bachata, la salsa o el merengue". Es por eso que el consejero de Salud, Manuel Villegas, tras la reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento post-covid y del Consejo de Gobierno mantenido ayer, hacía un especial llamamiento a la comunidad latinoamericana afincada en la región, que aglutina el 60% de los contagios por coronavirus.

Ahora mas de 300 vecinos se han realizado ya las pruebas de la Covid-19 en el centro de salud de la localidad, incluido Jefferson, que también es "positivo". Asegura no tener síntomas "por ahora" y ya se plantea cerrar un negocio que inauguró un mes antes del confinamiento " y con lo de ahora "al final no hemos podido tenerlo abierto ni un mes entero y no hay dinero para pagar el alquiler". Confinado en su casa con su familia desde el pasado viernes "por prevenir porque no tuve los resultados hasta el miércoles", está a la espera de conocer los resultados de las pruebas de sus hijos.

Los que sí se echaron a la calle antes de que se decretara de nuevo la Fase 1 en Totana han sido los dueños de otros bares y hoteles de la localidad, que decidieron manifestarse de forma espontánea ante el futuro incierto que se les avecina. No entienden que si el brote está relacionado con un local de ocio nocturno que ellos también tengan que cumplir unas normas tan estrictas como terrazas al 50%, comercios al 30% de su aforo o no permitir encuentros superiores a más de 10 personas.

Este mismo fin de semana el hotel Executive Sport tenía previsto celebrar una boda de unos novios que no son de la localidad y a los que tuvieron que avisar ayer mismo para decirles que tenían que suspender la celebración. El teléfono de esa recepción no dejó de sonar desde media mañana cuando en el ayuntamiento seguían reunidos a la espera de publicar en el boletín oficial las nuevas normas. "Es un desastre", aseguraban a este medio desde ese hotel al mismo tiempo que veían como sus reservas se esfumaban. Lo mismo sucedía en la recepción del Hotel Jardines de la Santa.

"Chafaos" se quedaron en una cafetería de la calle pliego cuando se enteraron de la noticia. "Comenzamos en cuanto nos dejaron y poco a poco íbamos remontando y ahora de repente esto... da mucho bajón", aseguran a este medio. Una de las propietarias asegura que no se lo veía venir "porque los totaneros lo estábamos haciendo muy bien". Y el mayor miedo viene al futuro porque "la gente empieza a coger mucho miedo y ya no va a salir ni para tomarse un triste café". En esta cafetería como en todos los locales que ayer se manifestaron ante las puertas del alcalde piden poder seguir trabajando porque auguran grandes pérdidas.

Pero desde el ayuntamiento aseguran que hay que hacerlo. De esa manera, quedará prohibida la entrada y salida del municipio de Totana, de unos 30.000 habitantes, se cierran sus centros de día y se restringen las visitas a las residencias, al tiempo que se cerrarán sus centros de salud, excepto para la atención relacionada con la pandemia. Las restricciones tienen como finalidad que los ciudadanos no salgan de sus casas salvo para hacer gestiones imprescindibles como la compra o ir a trabajar, que no se organicen reuniones con familiares y amigos y se eviten aglomeraciones y estancias en lugares cerrados, pues es la principal vía de propagación del virus.