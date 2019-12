Cayetano Rivera aparece tras la polémica con unas fotos: "Es un daño a mi familia"

Eva González y Cayetano Rivera se han convertido en los protagonistas del día junto a la confirmación del embarazo de Malú y Albert Rivera. A Cayetano le cogía la tormenta mientras regresaba de Lima, Perú.

El torero se tomaba unas vacaciones hace una semana tras torear en Lima y disfrutaba de unos días en Cuzco para hacer la 'Ruta Inca' hasta 'Machu Pichu'. Nada más aterrizar a las 15:30 de la tarde en el aeropuerto de Madrid Barajas, Cayetano Rivera, que siempre suele discreto y muy poco dado a hablar, estallaba tras ser noticia por unas fotografías publicadas por 'Semana' en las que aparecía acompañado de una mujer en Londres.

En declaraciones a Europa Press, el marido de Eva González sentenciaba: "Voy a demandar a todo el mundo". "Está todo claro, está todo clarísimo", respondía al llegar a la capital española.

Y Cayetano no ha dudado en compartir su opinión y defender su honor y la intromisión al honor que ha sufrido: "Si piensan que la Justicia es tonta, y que no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, es porque tienen un concepto de la Justicia muy diferente al mío", algo que luego ha querido compartir en twitter.

Si la @RevistaSemana piensa que la Justicia es tonta, y que no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, es porque tienen un concepto de la Justicia muy diferente al mío! pic.twitter.com/yAbzpIxgME — Cayetano (@Cayetano_Rivera) December 4, 2019

"Voy a demandar a fotógrafos, redactores, colaboradores, consejeros delegados, a todo aquel que tenga una responsabilidad".

Cayetano ha querido hacer reflexionar sobre lo que ha supuesto para su entorno: "Es un daño a mi familia, a mí, a mi honor, a mi intimidad y a mi privacidad". Más tajante que nunca y tirando de estoque sentenciaba: "Mucho daño a mi familia, no me voy a quedar callado ni ahora ni nunca".

Sobre como se encuentra, su mujer, Eva González añadía: "Como entenderéis no es agradable para nadie". Su hermano Francisco Rivera lo primero que ha hecho ha sido defender y echar un capote a su hermano.