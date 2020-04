Mascarillas, gel, guantes... la odisea para conseguir un 'kit' contra el coronavirus

Este viernes el Gobierno cambió de postura y pasó a recomendar el uso de mascarillas en el transporte púbico y en lugares aglomerados pero en el país es todavía muy difícil hacerse con los materiales necesarios para protegerse del coronavirus. Mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes... todo lo que ayude a prevenir el contagio de Covid-19 se encuentra prácticamente agotado y aunque desde el Ejecutivo han dicho que repartirán máscaras reutilizables, estas están destinadas a quienes se desplacen en transporte público para ir a trabajar. Por ende, para una gran parte de la población es todavía un reto conseguir estos productos. ¿Por internet? ¿En las farmacias? ¿Cuál es la mejor opción para hacerse con un 'kit' contra el virus?

En las farmacias madrileñas no es extraño ver carteles que lean "no tenemos mascarillas ni guantes" para evitarle a los farmacéuticos la tarea de tener que explicar a cada persona que llega que no hay 'stock' de esos productos. Y en las que sí hay mascarillas y guantes se ve una mayor movimiento. "Es cuestión de suerte", señalan en una farmacia en la calle Conde de Peñalver de Madrid. "Nosotros no teníamos ni guantes ni mascarillas desde febrero y ahora somos de los pocos que tenemos en la zona, hay que salir y buscarlas", una actividad bastante limitada por las restricciones de movimiento impuestas.

Mira también Madrid elimina la edad del triaje sobre el traslado hospitalario de los contagiados

En otra farmacia cercana cada vez que entra alguien nuevo le advierten que no hay mascarillas pero que sí tienen guantes. "Eso sí, te advierto que están muy caros. Las cien unidades cuestan 19,50". Los pocos productos que hay los venden a cuenta gotas y a precios desorbitados, tanto así que desde el Ministerio de Sanidad ya han dicho que intervendrán ante los precios abusivos que se están registrando en estos momentos de alta demanda. El producto más cotizado hoy en día son las mascarillas, que escasean en la gran mayoría de farmacias, los guantes son un poco más fáciles de encontrar y los botes de gel hidroalcohólico ya se empiezan a ver en los supermercados después de haber desaparecido de las estanterías desde mediados de febrero.

Rubén Lázaro, vocal de la Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (Adefarma), incide en que "todos estos productos están agotados, estamos a cero" y añade que ante la escasez las farmacias han recurrido a proveedores desconocidos, por lo que la calidad de los productos no está totalmente garantizada. "Gel sí hay, lo demás es casi imposible de conseguir", afirma el experto.

Y en Amazon o cualquier otra plataforma de comercio online el panorama no es muy diferente. Las mascarillas que se pueden adquirir este sábado en Amazon no llegarían a las manos del comprador hasta finales de abril... o principios de mayo. Lo mismo para los guantes, que estarían llegando a finales de mes. Esta puede ser una opción para quien no vaya a salir de casa hasta el fin del estado de alarma, previsto para el 26 de abril, aunque sujeto a una tercera prórroga.

Además, al problema del desabastecimiento hay que añadirle el de la calidad porque no todas las mascarillas son eficientes contra el Covid-19 y aunque en este punto recomiendan hasta las hechas en casa, es cierto que solo algunos modelos de mascarilla garantizan la protección total contra el virus. Esto también va para el gel hidroalcohólico, la OMS aconseja adquirir un producto que tenga entre el 60 y el 90% de etanol para maximizar su eficacia, si bien mantiene que este solo debe usarse cuando no sea posible lavarse las manos.

"Nos tenemos que acostumbrar a llevar mascarillas"

Mientras tanto son cada vez más los expertos que recomiendan el uso de mascarillas y países como Corea del Sur o República Checa insisten en que el uso de estos protectores es fundamental para evitar más contagios. En esta misma línea, a jefa de Microbiología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Francisca Portero, cree que seremos nosotros "con nuestros anticuerpos y evitando el contagio los que haremos que no tenga dónde replicarse" el Covid-19 y aconseja el uso de mascarilla para los que no se hayan infectado. "Para que haya una vacuna quedan años, a lo mejor este virus muta menos, pero me extraña porque ya se han observado distintas variaciones, por eso veo muy difícil que llegue la vacuna, pasará como con el SARS, que desaparece porque el propio virus no tiene dónde replicarse", ha explicado a Efe.

La experta cree que hasta ahora se ha hecho una labor muy buena con el confinamiento y añade que "nos tenemos que acostumbrar a llevar mascarillas para que la persona que no haya generado anticuerpos y sea una persona vulnerable no se contagie".