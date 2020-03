Crispación y sillas vacías: así amanece el colegio de la primera menor con el virus

La mañana del jueves no ha empezado como cualquier otra para los alumnos del colegio Paraíso de los Sagrados Corazones. A las 8:20 horas niños de uniforme empezan a llegar, por goteo, de la mano de sus padres. Algunos remoloneaban al bajar del coche, otros subían corriendo por la calle Padre Damián dejando a su paso el ruido de las ruedas de sus mochilas sobre la acera. Hasta nada se sale de la liturgia que antecede a cualquier día lectivo... pero el nerviosismo de los padres demostraba que el anuncio del primer caso del coronavirus en menores de todo el país, dentro de los muros de este centro madrileño, aún resonaba en el AMPA.

"No sabéis el daño que están haciendo las noticias... mis nietos no han pegado ojo y la televisión tiene la culpa", apuntaba una mujer a las puertas del colegio tras acompañar a sus nietos hasta la misma conserjería. A sus quejas se sumaban las de muchos padres que, notablemente molestos, rehusaban hacer cualquier declaración. Pese a la crispación dominante otros aseguraban: "¿Tranquilidad? Claro que la hay, o no ven que los niños han venido a clase?", apuntaba otra madre.

La hermana mayor de una de las alumnas del centro ha asegurado a La Información que "de 25 niños de la clase solo han ido siete". La joven asegura que muchos de los materiales del aula "los han requisado para desinfectarlos" y que por los pasillos de la escuela se pasea un profesional encargado de la desinfección del centro. Aunque la alumna contagiada es de infantil, la preocupación también la sufren el resto de familiares. "Desde la dirección solo nos dicen que sigamos llevando a los niños y que están tomando medidas... pero no hay ningún protocolo a seguir", relata la joven. La familiar también ha asegurado que los profesores se inclinan por cerrar el colegio, criterio que no comparten ni la dirección del colegio ni el Ministerio de Sanidad.

"La opción de cerrar colegios no reduciría el riesgo de transmisión en la población general... pero sí que aumentaría dicho riesgo en otros grupos de interés", señaló Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, apenas unas horas después de conocerse los primeros casos de Covid-19 en niños. Ante la alarma generada por la aparición de positivos en menores-también se registraron varios en Castilla-La Mancha-, Simón aseguró que echar el cierre en los centros escolares implicaría que los alumnos se quedaran en casa aumentando su contacto, por ejemplo, con los abuelos, que sí conforman un grupo de alto riesgo.

Frente a muchos padres que hablaban de normalidad, otros apuntaban a que en las aulas del centro quedaban hoy más sillas vacías de lo habitual. Las últimas informaciones apuntan a que la menor del colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid se encuentra "asintomática". La niña fue contagiada por uno de sus padres que había viajado al extranjero y contagió también al otro progenitor. En cualquier caso, la dirección del colegio ya ha colgado el protocolo de prevención de la Comunidad de Madrid frente al Covid-19.

"Por ahora no nos han dado un protocolo como tal, solo nos han llegado unas instrucciones básicas por WhatsApp". Así lo explicó una de las profesoras del colegio a La Información este miércoles, apenas unas horas después de que saltase el primer caso. Hasta el momento, la docente aseguró que "nos han repartido unos geles y poco más". Lo mismo sucedía en el centro vecino, el jesuita María Virgen, cuya dirección explicó a este diario que seguirían las directrices del Ministerio de Sanidad: "Aún no nos han dado instrucciones y, por ahora, estamos siguiendo las medidas básicas de higiene y concienciación".

Los pediatras tratan ahora de combatir la incertidumbre de los padres a los que, según la hermana de una de las alumnas, "no les han comunicado ni quién es la menor contagiada ni cuál es su clase". Desde la Asociación Española de Pediatría explicaron este martes que el coronavirus afecta a los niños de manera "muy leve, como un cuadro catarral", por lo que lanzaron un mensaje de tranquilidad: "No hay mortalidad ni niños en la UCI", según los casos publicados hasta ahora. Preguntada por la posibilidad de cerrar colegios, la pediatra Cristina Calvo evitó posicionarse: "Son medidas que no le corresponde tomar a los médicos sino a Salud Pública, en función de los riesgos; ellos son quienes tienen todos los elementos".