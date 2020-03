El coronavirus 'se cuela' en los pupitres: "¡Mamá no quiero volver al colegio!"

"¡Tenemos todos el coronavirus!". Los gritos resuenan en el patio del colegio Paraíso Sagrados Corazones, a apenas diez minutos andando del Paseo de la Castellana. Sus risas evidencian que la noticia ha llegado a los pupitres de uno de los colegios más selectos de la capital: una alumna de cuatro años ha sido el primer positivo en menores del Covid-19 de toda España. En una llamada, la dirección del centro evitaba dar detalles a La Información y aseguraba que la Consejería de Sanidad, con Enrique Ruiz Escudero a la cabeza, ha centralizado la comunicación. Por el momento, Sanidad no valora cerrar los colegios aunque, a lo largo de la mañana, otros niños de Castilla-La Mancha engrosaban la lista de contagiados.

Entre aparcacoches y niñeras, el Paraíso Sagrados Corazones quedaba blindado a miradas curiosas. En el recreo, los más pequeños hacían de la epidemia un juego y apostaban sobre quién de ellos sería el siguiente afectado. Su despreocupación contrastaba con el nerviosismo de al menos una decena de adultos, que acudían antes de tiempo para llevarse a los pequeños. En la acera frente a la escuela, una madre esperaba a que sus dos hijos cruzasen la calle. Con el semáforo en rojo, el más pequeño, de la mano de su hermana mayor, se impacientaba: "¡Mamá no me traigas más al cole... no quiero pillar el coronavirus!", rogaba.

"La opción de cerrar colegios no reduciría el riesgo de transmisión en la población general... pero sí que aumentaría dicho riesgo en otros grupos de interés", ha señalado este miércoles Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Ante la aparición de los primeros positivos en menores, Simón ha asegurado que echar el cierre en los centros escolares implicaría que los alumnos se quedaran en casa aumentando su contacto, por ejemplo, con los abuelos, que sí conforman un grupo de alto riesgo.

"Si no se toman medidas... mis hijos no vendrán a clase"

En total, la cifra de contagios en España sigue creciendo y ya ha superado los 198 positivos, según el último balance del Ministerio a las 13:00 horas de este miércoles. Cerca del primer colegio afectado en la capital, bajando por la calle Padre Damián, se encuentra el Colegio Bilingüe Concertado María Virgen. A sus puertas un padre aseguraba que este centro también debería informar a los padres dada su cercanía al de los Sagrados Corazones: "Si no toman medidas me plantearé dejar de traer a mis hijos al colegio". Por ahora, desde el centro afectado han asegurado que se han dado instrucciones para reforzar el lavado de manos, así como se ha procedido a dejar geles desinfectantes en las aulas.

"Por ahora no nos han dado un protocolo como tal, solo nos han llegado unas instrucciones básicas por WhatsApp". Así lo explicaba una de las profesoras del colegio a La Información esta mañana, apenas unas horas después de que saltase el primer caso: "Nos han repartido unos geles y poco más". Lo mismo sucedía en el centro vecino, el jesuita María Virgen, cuya dirección explicaba a este diario que seguirían las instrucciones del Ministerio de Sanidad: "Aún no nos han dado instrucciones y, por ahora, estamos siguiendo las medidas básicas de higiene y concienciación".

Estas dos escuelas ofrecen servicios educativos concertados y privados desde infantil (a partir de dos años) hasta bachillerato. Apenas unos metros separan ambos centros. Entre ellos, hay un parque infantil de acceso público donde, la mañana en la que ha saltado la noticia, dos madres jugaban con sus bebés. Ninguna de las dos había escuchado nada sobre el contagio de la primera niña española, pero, tras ser preguntadas las dos, han optado por montar a sus pequeños en los carritos y seguir con el juego en otro lugar. A las puertas del centro jesuita, varios padres explicaban a este diario que la posibilidad de contacto entre los escolares de los dos colegios es muy alta.: "La dirección debería organizar una reunión por lo menos para informar... para que los padres podamos decidir si traer o no a nuestros hijos".