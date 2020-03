Sanidad recomienda no cerrar colegios a pesar de que hay tres menores afectados

Sanidad ha #elevado a 193 los casos por coronavirus en España, entre ellos, tres niños, uno en Madrid y dos en Castilla-La Mancha, ha informado en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que no considera "necesario" cerrar los colegios donde estudian estos menores.

A primera hora de este miércoles, Simón ha detallado que son 193 los casos positivos por coronavirus: 70 en Madrid, 19 en la Comunidad Valenciana -incluido el paciente fallecido-, 15 en Cataluña, 17 en País Vasco, 13 en Andalucía, 10 en Cantabria, 11 en Castilla y León, 7 en Canarias, 12 Castilla-La Mancha, 6 en Extremadura, 5 en Baleares, 3 La Rioja, 2 en Asturias y 3 en Navarra.

No obstante, las cifras siguen aumentando y podrían superar los 200, ya que el departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha comunicado que son 24 los pacientes afectados por el COVID-19 en esa comunidad. En el País Vasco, la consejera vasca de Salud, Nekane Murga, ha explicado ante los periodistas que se plantean medidas de prevención distintas a las actuales, aunque el número de personas aisladas son ya 250 (ayer eran 211), que permanecen en sus casas bajo seguimiento, un centenar de ellos sanitarios. La consejera ha asegurado que a pesar de ello la atención "de calidad" está garantizada al recurrirse a todos los recursos de la red sanitaria y al anularse algunas pruebas y consultas no urgentes y "demorables".

Por su parte, la Comunidad Valenciana confirmó ayer la muerte de un paciente con coronavirus el pasado 13 de febrero en Valencia, un caso que se ha conocido ahora tras una investigación retrospectiva y, según Simón, se trata de un caso importado que no ha contagiado a ninguno de sus contactos. Del total de casos confirmados hay 14 de los que no se conoce el origen del contagio porque no han estado en contacto con otros afectados ni tampoco han viajado a zonas de riesgo, y se localizan 6 en la Comunidad de Madrid, 3 en Andalucía, uno en País Vasco y el resto están sin identificar, ha dicho Simón.

Aragón, Galicia y Murcia 'se libran'

Del total de casos, la mayoría se concentran en Madrid, con 70 contagiados, 19 se localizan en la Comunidad Valenciana, 15 en Cataluña, 17 País Vasco, 13 en Andalucía, 10 en Cantabria, 11 en Castilla y León, 12 en Castilla-La Mancha, 7 en Canarias, 6 en Extremadura, 5 en Baleares, 3 en La Rioja, 3 en Navarra y dos en Asturias. Siete de ellos siguen en la UCI y 14 son profesionales sanitarios, uno más que ayer, de tres comunidades autónomas (Andalucía, País Vasco y Comunidad de Madrid), a los que se les está aplicando un protocolo específico.

Las comunidades de Aragón, Galicia y Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no han registrado ningún caso de COVID-19 desde que comenzó en cómputo de la epidemia.

Celaá pide mantener la calma

Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha solicitado este miércoles "calma" y "cautela" después de conocerse el caso de la niña de Madrid. Sus padres también han dado positivo y ha destacado que hay que cumplir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. En declaraciones a la prensa, Celaá ha recordado que su departamento, junto con el de Sanidad, ya enviaron a las comunidades autónomas una lista de recomendaciones ante el Covid-19.

"Atendemos las recomendaciones que hace Sanidad porque ellos tienen las recomendaciones fundadas sobre evidencias científicas", ha insistido la ministra al ser preguntada si el colegio -Paraíso Sagrados Corazones de Madrid- de la menor debería tomar alguna medida.

Sanidad sabrá "cuándo hay que hacer una cosa y otra, estamos en una cuestión de salud pública", ha recalcado. "Cautela, estamos en el escenario de contención, en el 1, no hay por qué alarmarse sino tratar a los pacientes adecuadamente y esperar", ha explicado. Además, ha recordado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reúne con las comunidades autónomas muy frecuentemente para coordinar las actuaciones y, por tanto, "hay que seguir siempre las recomendaciones de Sanidad", ha añadido.