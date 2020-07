Cósima Ramírez es fan de Cayetana Álvarez de Toledo: “Me encanta”

El plató de ‘Sábado Deluxe’ recibía este fin de semana a Ágatha Ruiz de la Prada y Cósima Ramírez. Madre e hija se sentaban juntas en un programa de televisión por primera vez. La diseñador confesaba a Jorge Javier Vázquez cómo había vivido los meses de confinamiento: “Estar dos meses confinados es lo mejor que te puede pasar". La convivencia con sus hijos, según aseguraba, tampoco se vio perjudicada. "Con Tristán no me peleo nunca. Cósima tiene más carácter".

La relación de Ágatha y Cósima ha pasado por sus altos y bajos durante los últimos años, pero el confinamiento ha hecho que se encuentren en más de una ocasión. Aún así, las dos aseguran tener una muy buena relación. “Siempre he tratado a mi hija como si acabara de nacer", aseguraba. Era inevitable tratar el tema de la separación de Ágatha y Pedro J. Ramírez. "Mis hijos se portaron ideal en la separación", afirmaba.

Por su juventud, Cósima también aseguraba ser una mujer rebelde. Tanto es así que, lejos de seguir los consejos de su madre, la joven confesaba que dentro de muy poco tiempo se irá a Inglaterra a estudiar literatura. "Todas las madres son pesadas", afirmaba Cósima entre risas. La hija de Ágatha y Pedro J. Ramírez confesaba que “la pandemia nos ha sacado de la rutina. Hay que vivir el momento". La diseñadora, vestida con uno de sus diseños, aseguraba que no le ha pedido a su hija que no se marche a estudiar porque “no hay nada en el mundo que me guste más que leer".

La pandemia mundial del coronavirus ha perjudicado a la empresa de Ágatha Ruiz de la Prada. “De mí dependen 33 sueldos”, confesaba. Incluso llegaba a desvelar que "Cósima renunció a su sueldo con la pandemia". El dinero no ha sido un problema o una preocupación para las dos invitadas de la noche. “Vengo de una familia que no ha trabajado en generaciones", revelaba la diseñadora.

Otra de las confesiones más sorprendentes de la noche estaba relaciona con la política. Entre todas las facetas de Cósima había una desconocida para el gran público. "Cósima de pequeña quería ser política", aseguraba la diseñadora. E iba más allá: “Era la ayudante de Cayetana Álvarez de Toledo”. Jorge Javier, sorprendido ante las palabras de la invitada se interesaba por el tema. “Cayetana me encanta, me parece una mujer brillante. Es verdad que se ha radicalizado un poco, pero eso es por el ambiente político que le rodea”.