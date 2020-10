Un cura de Valdepeñas regaña a los fieles tacaños que no aportan a la iglesia

El vídeo de un cura de Valdepeñas, Emilio Montes, ha acaparado toda la atención de las redes sociales en los últimos días. El religioso dedicó su homilía del domingo, que se transmite en Youtube, a abroncar a sus feligreses más tacaños por no ayudar a cubrir los costes de las obras de la iglesia.

"La semana que viene inauguramos la nueva obra y nadie me ha preguntado cuánto ha costado. Eso es un tema tabú. Nadie me ha preguntado tampoco cuánto queda por pagar. Se ve que no os importa". El sacerdote ha denunciado que "hay personas que llevan 11 años en la parroquia y pagan solo seis euros al mes. Seis euros al mes no es nada. También veo matrimonios en que los dos trabajan y no aportan ni siquiera 10 o 15 euros al mes. Te duele".

El rapapolvo del cura de la parroquia de Valdepeñas (Ciudad Real)a los fieles es monumental



50000 Iberdrola,170000 el Ayuntamiento y 325000 el estado, además de las desgravaciones.Le parece poco?

El sermón no terminó ahí. El religioso se refirió también a aquellos feligreses que se borran de las cuotas y dijo no entender a aquellos que, aún cobrando un buen sueldo, aseguran que no llegan a fin de mes para evitar pagar. El cura no dio pie a las excusas porque "10 o 15 euros al mes es lo que gastáis en una ronda de cervezas".