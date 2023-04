EEUU imputa formalmente al joven que filtró los archivos secretos del Pentágono

Un juez ha decidido imputar formalmente al joven que filtró los documentos secretos del Departamento de Defensa de Estados Unidos este viernes. De esta forma, Jack Teixeira ha sido acusado de varios delitos por extraer y difundir información que, de forma teórica, era confidencial. La próxima cita será el próximo miércoles 19 de abril, según la cadena CNN.

En concreto, el juez le acusa de posesión y transmisión no autorizadas de información relativa a Defensa, así como de la extracción no autorizada de esta documentación. Durante un momento de la vista, un hombre ha gritado "Te quiero, Jack" desde la parte de atrás de la sala, a lo que el sospechoso, de 21 años, ha respondido sin girarse: "También a ti, papá".

El FBI detuvo a Teixeira el jueves, después de que todas las pistas apuntasen a este miembro de la Guardia Nacional Aérea de Masachusets como responsable de una filtración que ha vuelto a poner en evidencia el control de los documentos secretos en Estados Unidos. Haciendo que el propio presidente Joe Biden haya tenido que tranquilizar a las masas defendiendo que no estaba preocupado por el contenido que tenían estos documentos, ya que "no hay nada que él no sepa".

En la comparecencia de este viernes, celebrada en Boston, Teixeira no ha tenido que presentar ninguna declaración relativa a su posible culpabilidad. El acusado se ha limitado a responder en voz baja cuando el juez le notificaba los artículos correspondientes a sus derechos como ciudadano de Estados Unidos.

El joven comenzó a publicar los documentos en un chat de Discord, pero su alcance se disparó en marzo, cuando un usuario difundió los papeles en otros grupos con más miembros. Los archivos detallan la evaluación estadounidense de la guerra en Ucrania y datos sobre el estado de las fuerzas rusas, así como material sensible sobre Canadá, China, Israel o Corea del Sur.