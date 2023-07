España se posiciona en contra del envío de bombas de racimo desde EEUU a Ucrania

La decisión de EEUU de suministrar bombas de racimo a Ucrania, no se encuentra exenta de polémica. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado de que España "no comparte" y se posiciona "en contra" de la decisión estadounidense de envío de este tipo de armamento a las Fuerzas Armadas ucranianas.

"España, desde el compromiso firme que tiene con Ucrania, tiene también un compromiso firme en que determinadas armas y bombas no se pueden entregar en ningún caso", ha aseverado Robles en declaraciones a los medios de comunicación en un acto del PSOE en Madrid.

Cuestionada por el polémico envío, pues se trata de una decisión que choca con los avisos de Naciones Unidas y que contraviene una convención internacional que prohíbe el uso de este tipo de armamento, la titular de Defensa ha subrayado la posición "clara y rotunda" de España en contra de esta acción.

En este sentido, Robles, quien ha puntualizado que el envío de estas bombas es decisión de Estados Unidos y no de la OTAN, ha insistido en el apoyo "total y absoluto" del Gobierno de España a Ucrania, pero ha defendido que en la "legítima defensa no se utiliza unas bombas como son las bombas de racimo". "No a las bombas de racimo y sí a la legítima defensa a Ucrania que entendemos que no se realiza con las bombas de racimo", ha sentenciado.