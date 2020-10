Todos los trucos de la estafa del falso romance que arruina a sus víctimas

La estafa del falso romance sigue siendo infalible. A través de las redes sociales, de repente alguien recibe una solicitud de amistad de una persona totalmente desconocida y que suele ser un marine estadounidense, un trabajador de una plataforma petrolífera o una doctora embarcada en una misión de ayuda humanitaria. Poco a poco van embaucando a lo que son sus futuras víctimas sin que ellas lo sepan con mensajes de cariño y dejándose querer. Y entre escusa y escusa logran que les vayan ingresando pequeñas cantidades de dinero que pueden alcanzar e incluso superar los más de 7.000 euros que una mujer de Torremolinos (Málaga) fue a denunciar esta semana tras percatarse de que en lugar de haber encontrado al amor de su vida podía estar siendo engañada.

En su caso la estafadora ya está detenida. Se trata de una mujer de nacionalidad nigeriana de 45 años que se hacía pasar por un hombre. Los expertos aconsejan que antes de que cupido nos atrape deberíamos cerciorarnos bien de que la persona con la que supuestamente estamos hablando es quien dice ser. Una de las características de estos perfiles falsos, según los expertos consultados por La Información es que no tiene muchos amigos ni demasiada información personal. Tampoco suele seguir a mucha gente. También debería escamar que todas las fotos que tenga en el perfil parezcan de anuncio. Ver en qué día se creo dicho perfil y comprobar si es reciente también debería dar pistas sobre la posibilidad de que no sea quien dice ser.

Es la herramienta principal del modus operandi de una estafa que se caracteriza porque las víctimas, una vez son atrapadas, no se cuestionan en ningún momento quién está al otro lado de ese perfil. Los estafadores "suelen utilizar mucho hacerse pasar por soldados americanos que se han quedado atrapados en un país en guerra y que necesitan dinero rápido para poder regresar a su país", relatan fuentes policiales a este medio. No es el único problema que se inventan. También necesitan dinero para poder operar a un niño que se ha quedado sin familia en mitad de una guerra o pagar los aranceles de aduana y recuperar parte de su equipaje donde objetos de mucho valor están guardados en una de las maletas. Poco a poco van embaucando a las víctima contando problemas de diversa índole hasta que logran pequeños pagos, cada vez de más cantidad.

En este caso la investigación se inició en Torremolinos, a raíz de la recepción de una denuncia presentada por la víctima en la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, donde una mujer declaraba haber sido engañada por un hombre que había conocido a través de una plataforma de Internet y que, tras entablar amistad con él, comenzó a pedirle dinero por diferentes motivos. La denunciante le llegó a efectuar varias transferencias por un importe total de 7.291,10 euros.

No es la única excusa que utilizan. Cuando el estafador ve que la víctima ha caído ya en sus redes el siguiente paso será decirle que quiere verla, pero que para poder viajar hasta España necesita que le mande dinero porque en esos momentos todos los ahorros se los ha tenido que gastar en algo, llegando incluso a reconocer en algunos casos que intentó apostar en el juego para así darle una sorpresa y lo perdió todo. "Muchas víctimas están enamoradas y acceden a hacer transferencias, giros o lo que haga falta para mandarles el dinero ".

Llegados a este punto los expertos lo primero que aconsejan es pensar si a esa persona que de repente se nos ha cruzado en nuestro camino podríamos llegar a conocerla si no fuera porque ella nos invita. También es muy aconsejable hablar con amigos o familiares sobre el nuevo romance. Ellos son los primeros que notarán si no estamos siendo sinceros con nosotros mismos. En muchas ocasiones esta estafa se sirve del silencio de las víctimas con sus allegados para no reconocer que están enviando dinero a una persona que ni siquiera conocen en persona. No hay que olvidar que los estafadores lanzan muchos cebos a la vez y si se percatan de que su víctima no está muy suelta en las redes pueden insistir más con ella.

Sobre este mismo modus operandi hay muchas variantes, todas utilizando un perfil en una red social para enamorar a alguien. En ocasiones son mujeres las que intentan estafar sin simular ninguna historia, sino extorsionando directamente al que está al otro lado del perfil. "Suelen ser de nacionalidad rusa o ucraniana y embaucan a los hombres prometiéndoles una videollamada en la que se desnudarán", continúan los expertos. Al final lo hacen, pero lo que no se imagina el que está al otro lado del ordenador es que está grabando todo lo que el está haciendo, material que luego les sirve para pedirles altas cantidades de dinero si no quiere que lo difundan entre sus contactos.