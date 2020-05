Simón apuesta por "mecanismos para evitar riesgos" si se celebran elecciones

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha evitado este sábado pronunciarse sobre si es adecuado celebrar las elecciones autonómicas gallegas y vascas, pero sí ha subrayado que si se convocan "habrá que establecer mecanismos para evitar riesgos y contagios".

En rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa, Simón ha dejado claro que no opinaría sobre si se deben o no celebrar unos comicios que, por otro lado, no sabe ni a quién le corresponde convocar.

Eso sí, ha recalcado que si se celebran eventos "con grandes reuniones de personas", o con riesgo de que los haya, hay que "cumplir las normas de seguridad conocidas por todo el mundo". Para "situaciones concretas", ha añadido, se pueden pedir esas normas al Ministerio "y se pueden elaborar" si finalmente las elecciones se convoquen.

Con la misma cautela ha valorado las manifestaciones que se están produciendo en diferentes puntos del país, especialmente en Madrid. Simón ha señalado que los riesgos asociados a manifestaciones dependen de muchos factores. Las dos ciudades, ha dicho, están en fase cero y aunque el riesgo ha bajado no hay "certeza suficiente" de que en caso de que haya un rebrote se pueda "controlar perfectamente".

"Estando en fase cero yo sería muy cauto a la hora de participar en un evento de masas, pero no es mi cometido decir si se tiene que participar o no", ha señalado. Igual que con las elecciones, ha apuntado que él no debe valorar si deben celebrarse, o si son o no legales, pero sí cree que hay que "tener mucho cuidado con este tipo de agrupamientos masivos" y mantener las medidas de seguridad e higiene y "el distanciamiento físico entre personas, que es más importante que las mascarillas".

Más de dos millones de test PCR

Durante su comparecencia Simón también ha valorado los datos de este sábado, que ha registrado la cifra más de muertes diarias desde el inicio del estado de alarma. En especial ha destacado que "no se ha detectado ningún brote activo en ninguna comunidad autónoma". Los datos responden a los casi dos millones de test rápidos PCR que se han realizado desde el inicio de la epidemia de la COVID-19, según ha informado hoy en una nota el Ministerio de Sanidad.

Las pruebas han cubierto porcentualmente más población en las comunidades de La Rioja, País Vasco y Asturias, y menos, en Andalucía, Murcia y Extremadura. Según el Ministerio, en los últimos siete días las comunidades autónomas han aumentado su capacidad para efectuar este tipo de pruebas diagnósticas en un 18 %; además, la tasa de PCR realizadas hasta esa fecha ha crecido hasta situarse en 40,75 por cada 1.000 habitantes.

Junto a las pruebas diagnósticas PCR practicadas, las comunidades autónomas han precisado que las pruebas diagnósticas efectuadas son 1.118.429 test rápidos de anticuerpos, lo que desvela una tasa de 23,75 por cada 1.000 habitantes y un incremento del 33% respecto a la semana anterior. En el caso de Baleares, esta estadística incluye test serológicos de anticuerpos. En total, desde el inicio de la epidemia, se han efectuado hasta el momento 3.037.840 pruebas diagnósticas de la COVID-19.

De los datos facilitados por las autonomías, la comunidad que más pruebas PCR ha realizado por cada mil habitantes es Madrid, con 403.633 y una tasa de 60,37, seguida de Cataluña, con 342.933; Valencia, con 156.383 (31,28 por mil), y País Vasco, con 153.531 (70,37). Les siguen Canarias, con 88.482 PCR (39,85 por mil de la población); Asturias, con 71.461 PCR (70,06 por mil) y Navarra con 40.253 (61,69 por mil).

Respecto a los test rápidos para detectar anticuerpos, la comunidad que más hizo fue Andalucía, con 183.460 (21,72 por mil); Castilla y León, con 153.972 (64,08 por mil), Galicia, con 123.925 (45,92 por mil) y Madrid, con 112.422 (16.82 por mil). Según estos datos, La Rioja, con 27.002 PCR realizadas hasta el 14 de mayo, ha testado a 85,86 habitantes de cada mil testados, el número más elevado del país, a la que siguen País Vasco, Asturias y Castilla y León. Por el contrario, las comunidades que menos pruebas PCR hicieron fueron Extremadura, con 28.105 (26,44 por mil) y Murcia, con 28.744 (19,23 por mil).