Pase de oro para el transformista que consiguió hacer reír y llorar a Mejide

Llegaba directa desde Santa María de Guía, Gran Canaria y tenía bien claro su objetivo: hacer de esta actuación una “actuación homenaje” a toda su carrera. Xayo, de 67 años, comentaba antes de empezar con el espectáculo, que sus primeros pinitos encima de un escenario fueron en el año 1977, cuando aún no había hueco en nuestro país para el transformismo. Una condición que, asegura, ha hecho que no lo haya pasado nada bien a lo largo de su vida.

Xayo se subía al escenario de Got Talent dispuesta a que el público pasara un buen rato y conseguía sin imaginarse que, con su humor y sus chistes, haría que todos y cada uno de los allí presentes se levantaran del asiento tras minuto y medio de chistes y dominio de la escena.

“Llevo 42 años en esto.”, comentaba Xayo al finalizar su espectáculo. Una confesión con la que Risto Mejide, que se había estado riendo a lo largo de toda la actuación con sus ingeniosas salidas, cambiaba de cara y solo era capaz de articular un dulce e inocente: “Guau.”. “Cuando empecé tenía que pagar por disfrazarme y aún tenía multa por maricón. Fíjate si el país ha cambiado que ahora me pagan por a hacerlo.”

Unos comentarios a los que se le sumaban poco después las cariñosas palabras de Dani Martínez: “No solo nos has emocionado, si no que, a medida que vas hablando, me gustaría ir conociéndote más y más.” “Xayo, tú eres arte, y se nota que lo disfrutas.”, añadía Edurne. Una valoración que quedaba completa con las sorprendentes palabras de Risto: “La grandeza de la gente como tú es que, todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido, lo transforma en algo positivo. El homenaje ya lo tienes, no te hace falta Got Talent, pero además, te vas a llevar el sí de Risto.”

El público enloquecía, Xayo se emocionaba y Risto se levantaba del asiento para aplaudir cuando, de pronto, Dani hacía que esta función se convirtiera para la transformista en la más importante de su vida: “Xayo, Paz y yo nos hemos mirado y hemos decidido que te queremos hacer un homenaje al completo, así que… esto es para ti.” Los dos humoristas pulsaban el botón de oro a la vez y hacían, de una manera mágica, que Xayo pasase directamente a la semifinal del concurso.