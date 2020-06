Hallan a su perro cinco años después de que se perdiera gracias al microchip

En noviembre de 2015, Popeye, un perro de menos de un año de una pareja potuguesa, se perdió en Ponte de Lima. Cinco años después, ha sido encontrado en Vila Nova de Gaia y devuelto a los propietarios gracias al microchip que llevaba, según publica el 'Jornal de Noticias'.

Popeye fue descubierto por una señora en la calle que terminó llevando al perro al Hospital Veterinario de Santa Marinha (HVSM), donde pudieron saber la procedencia del animal. Los propietarios, una pareja de unos 30 años, viven en Aveiro pero estaban en Ponte de Lima, cerca de la frontera con Galicia, cuando el animal se perdió. Desde entonces, sus continuos esfuerzos por encontrar al animal fueron en vano. Ahora han recibido las buenas noticias.

"A través del microchip, logramos ponernos en contacto. No podían creerlo cuando se lo dijimos. Incluso pidieron enviar una foto para ver si realmente era lo mismo. Apenas lo vieron, se dieron cuenta de que era lo mismo", explica Joana Rocha, de HVSM.

Durante estos cinco años, no se sabe dónde estuvo o qué le sucedió al animal, pero sin duda la reunión con sus dueños fue "emocionante". "Parecía que no había pasado tanto tiempo entre ellos", dice el empleado del hospital veterinario, recordando la importancia de colocar el microchip a las mascotas. "Si no tuviera esta identificación electrónica, probablemente sería otro animal en adopción y, por supuesto, los propietarios nunca podrían volver a encontrarla".