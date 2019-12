"Marica asqueroso": un concejal de Compromís sufre una agresión homófoba

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Burjassot (Valencia) Ángel Vázquez sufrió la noche de este jueves una agresión homófoba en Valencia, cuando dos individuos le insultaron y le pegaron una paliza, según ha explicado en su cuenta de Twitter. El edil relata que, cuando estaba buscando su coche tras cenar con sus compañeros de máster, se cruzó con "dos energúmenos" que le dieron una paliza mientras proferían insultos como "marica asqueroso", y que le partieron el labio, las dos cejas y las gafas.

"Buenas noches. Hoy he ido a cenar con mis compañeros de máster. Ese ha sido mi delito. Ese y llevar el pelo largo. Cuando estaba volviendo a casa, buscando mi coche, me he cruzado con dos energúmenos que me han pegado una paliza al grito de 'maricón de mierda'", ha compartido Vázquez en su perfil de Twitter.

Bona nit. Hui he anat a sopar amb els meus companys de màster. Eixe ha sigut el meu delicte. Eixe i dur el monyo llarg. Quan estava tornant a casa, buscant el meu cotxe. M'he creuat amb dos energúmens que m'han pegat una pallissa al crit de "maricón de mierda". — Àngel Vázquez 🍊 (@AnVazMar) December 20, 2019

Este viernes, Vázquez ha asegurado que "quitando el susto", se encuentra bien: "Un pequeño derrame ocular, inflamación del labio y sangre por todas partes. ¿Podría haber sido peor? Sí. ¿Que estoy acojonado? También", ha agregado. Tras hacer pública esta denuncia, el edil ha recibido numerosos apoyos a través de la misma red social, tanto de ciudadanos anónimos como de compañeros de partido como el alcalde de València, Joan Ribó, quien le ha trasladado todo su "apoyo y ánimos": "Alguien está dando alas al fascismo y todos sabemos quién es", ha agregado.

El vicealcalde Sergi Campillo ha calificado de "increíble" que "pasen estas cosas en el 2019" y la concejala Luisa Notario también ha lamentado que "la LGTBIfobia ha cobrado legitimidad por los discursos de odio de la extrema derecha y sus socios", y ha manifestado todo su "apoyo" al edil y la condena a la agresión. El senador de Compromís Carles Mulet ha mostrado su apoyo y ha instado a trasladar el caso al Gobierno central porque "hay que acabar con esta impunidad", mientras el conseller de Educación, Vicent Marzà, le ha trasladado "ánimo y mucha fuerza".