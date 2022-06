El incendio en Navarra "sigue altamente crítico" sin lamentar daños personales.

El vicepresidente del Gobierno foral, Javier Remírez, ha reconocido que la situación derivada de los incendios forestales desatados desde ayer en Navarra "sigue siendo altamente crítica", aunque se ha cumplido el objetivo de preservar a las personas y lograr "la mejor noticia": Que en este momento no hay daños personales graves pese a los desalojos de localidades. Lo ha señalado en declaraciones a los periodistas, tras "una noche muy intensa de trabajo, tal y como preveíamos a última hora" de ayer, ha dicho Remírez, quien ha concedido que "a pesar de que la situación sigue siendo todavía altamente crítica, no has ido a más y los principales objetivos que teníamos se han ido cumpliendo", que pasan "ante todo, por la preservación de las personas".

"En este momento no tenemos daños personales de importancia entre la ciudadanía navarra y eso es la mejor noticia de esta situación complicada" cuyo desarrollo no se ha atrevido a aventurar dado el viento reinante hoy en Navarra y las altas temperaturas previstas, aunque más bajas que ayer. Por ello, ha pedido prudencia y "responsabilidad" a la población a la hora de llevar a cabo desplazamientos innecesarios, más aún si estos son para observar los incendios, y ha recordado que está desde ayer prohibida la realización de labores agrícolas con maquinaria susceptible de causar incendios en los terrenos tan secos que a día de hoy tiene la Comunidad foral.

"Estamos en contacto permanente desde ayer con las entidades locales y con las asociaciones de agricultores para trabajar en este sentido. A pesar de que ha habido algunas excepciones incívicas, he de decir que el colectivo de agricultores está respondiendo de forma responsable y solidaria, incluso trabajando" con sus tractores haciendo cortafuegos. También se ha dirigido a los peregrinos que en estos momentos realizan la ruta Jacobea por Navarra, que atraviesa en el llamado Camino Francés la zona del mayor incendio por Puente la Reina, y ha pedido que permanezcan en los albergues, tras detectar algunas situaciones de riesgo vividas ayer.

"Es el momento de la responsabilidad, de la confianza en nuestros equipos de gestión en la emergencia y en la extinción de incendios", a quienes ha agradecido su labor, al igual que el apoyo recibido desde el Gobierno de España con el envío de medios aéreos y de la Unidad Militar de Emergencias con personal de tierra, así como la ayuda terrestre que ha llegado desde las comunidades limítrofes de La Rioja, Aragón y Euskadi. Al respecto, la directora general de Interior, Amparo López ha explicado que, además de todos los recursos de Bomberos y emergencias propios de Navarra activos, esta mañana trabajan en los incendios de la Comunidad foral 8 medios aéreos, de los que 3 son helicópteros de descarga propios, 3 hidroaviones del Estado y otros dos medios aéreos de Aragón.

En cuanto a localidades desalojadas, esta mañana estaban las de Etxarren, Arzoz, Muskiz y San Martín de Unx, cuya población estaba acogida en el polideportivo de Tafalla, como ayer se acogió en el de Puente la Reina a las personas desalojadas de Obanos, quienes ya pudieron volver anoche a casa, al igual que hicieron las de Arguedas y Valtierra. Pese a la incertidumbre sobre la evolución de los fuegos en la jornada de este domingo, la directora general de Interior ha negado que se pueda llegar a escalar un nivel más en el Plan de Protección Civil -un nivel 3 supondría que Navarra dejara en manos estatales el control-, dado que "en este momento lo estamos controlando, ya no digo el fuego sino los recursos".