Jennifer Hermoso desmiente a Rubiales: "En ningún momento consentí el beso"

Jennifer Hermoso no ha tardado en desmentir a Luis Rubiales. Tras el revuelo sobre el beso, la delantera de la Selección Española afirmó que "en ningún momento" consintió el beso en la boca que el dirigente le dio en la celebración del título mundial el pasado domingo. En declaraciones de Hermoso a través de un comunicado de FUTPRO, "Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", ha apuntado.

Además, la jugadora de la selección española, a título personal, ha publicado en Twitter un comunicado individual, en el que expresa que las palabras de Luis Rubiales en la Asamblea "son categóricamente falsas". Además, añade que la RFEF "ha presionado a mi entorno para que diera un testimonio que poco o nada tiene que ver con mis sensaciones".

Hermoso deja el asunto en manos de FUTPRO

La delantera madrileña ha dejado en manos de la Asociación de Futbolistas Profesionales la defensa de sus intereses, tras las declaraciones de Rubiales por la mañana en la Asamblea Extraordinaria en la Ciudad del Fútbol. El presidente de la RFEF descartó su dimisión, a pesar del cerco político, social y deportivo, y afirmó que el beso fue consentido.

Rubiales expuso que Hermoso le "levantó del suelo", para cogerle por las piernas y cuando le dejó en el suelo se abrazaron. "Y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito y ella me dijo, vale", agregó.

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

La delantera madrileña lo negó poco después en un comunicado de FUTPRO en el que un centenar de jugadoras, entre ellas las 22 campeonas del mundo en Australia junto a Hermoso, muestran su apoyo a la jugadora del Pachuca mexicano y su "rotunda condena ante una conducta que ha atentado contra la dignidad de las mujeres".