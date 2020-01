L'Alquería, un día en el banquillo de la joya oculta de Roig ejemplo para la NBA

Estación del AVE en Madrid, 9.40 de la mañana. Destino: Valencia, para escudriñar el tesoro mejor guardado de Juan Roig, el todopoderoso dueño de Mercadona. Siempre esquivo ante los medios de comunicación, es más fácil conocerle por sus obras. Y es que, en las entrañas de la ciudad del Turia, el empresario ha puesto en marcha un megacomplejo de baloncesto que no solo sirve de centro de tecnificación para el Valencia Basket, sino que aspira a vertebrar toda una ciudad. "No es fácil encontrar un entorno de ese estilo ni siquiera en la NBA", advierten quienes lo han visitado. "Es la niña de los ojos de Juan", remachan. 24 horas deberían servir para desentrañar los secretos de esa supuesta fábrica de talentos que compite con gigantes del fútbol como el Madrid o el Barcelona. De hecho, hay que llegar al Carrer del Bomber Ramon Duart, no muy lejos de la polémica Ciudad de las Artes y las Ciencias, después de casi dos horas de viaje, para entender de qué estamos hablando.

Al montarnos en el taxi no hace falta dar la dirección. Con decir que nuestro destino es L'Alqueria del Basket saben dónde ir . "Lo acabaron antes de lo previsto porque tardaron solo 16 meses", puntualiza el taxista. "Antes esto era un patatal", continúa, "ahora somos la envidia de muchos". Al entrar en el templo del baloncesto de Roig, a 15 minutos en coche del AVE, una vitrina de cristal tan alta que acaricia el techo guarda todos los trofeos conseguidos por los equipos de las diferentes categorías. Desde el hall se escucha cómo botan los balones. Estamos muy cerca de la cancha estrella de un complejo de 15.000 metros cuadrados en la que un 'Muro de los Sueños' recoge los nombre de todos los canteranos que han conseguido debutar en un partido grande. "Este año, por primera vez, hemos puesto el de una chica", puntualiza José Puente, director de operaciones. Se trata de la jugadora Lorena Segura. Fue la llegada del equipo femenino lo que precipitó que Roig, con su mecenazgo, destinara 18 millones de euros a L'Alqueria para acoger a todas sus categorías bajo las mismas instalaciones y que se abrieran las puertas a todos los valencianos que quisieran aprender y disfrutar con el baloncesto.

Foto aérea de la construcción de L'Alqueria / Cedida

Estamos en la pista más grande de las 13 con las que cuenta el complejo y muchos han sido los partidos que se han disputado en ella desde que hace dos años se encendieron por primera vez sus focos, pero del primero que hablan los que trabajan en L'Alqueria es del que disputaron los protagonistas de la película 'Campeones' con el equipo, en el que está basada la película que el pasado año consiguió el Goya a la mejor cinta. "Se llenó como nunca", recuerda Alberto Chilet, un joven valenciano que de Radio Marca pasó a formar parte del equipo de Roig y que conoce al detalle todas las peculiaridades del edifico. Junto a él se sienta el encargado de cuadrar los horarios de todas las canchas para que ninguno de los equipos pueda decir que siempre le toca jugar en una de las cuatro pistas exteriores (1.500 partidos). "El suelo es un cemento especial para que el agua se filtre mejor y se eviten los resbalones", puntualiza.

Como escuela de baloncesto que es, L'Alqueria se llena de niños y niñas por las tardes. Hasta que llegan, sobre las 17:00 horas, se pueden ver las ocho canchas interiores separadas de cuatro en cuatro por una fila de vestuarios. Una detrás de otra, sin que caigan las lonas del techo "como cuando hay competición", son la joya de la corona del centro de baloncesto de Roig. "Este parqué es digno de la NBA", aseguran los que presentaron al empresario valenciano tres opciones de madera con tres precios diferentes y vieron cómo su jefe les decía que para los niños, el mejor. Se duplicó el precio. Ahora un sistema vigila la humedad de la madera y, cuando es necesario, salta un sistema subterráneo para que no se dañe.

Pista exterior de L'Alqueria. / Cedida

Cuando este edificio sostenible con un recibo de la luz tan bajo que hubo quien llamó a la compañía eléctrica para que lo revisaran "por si algo estaba mal" todavía era solo un proyecto, los que lo idearon se referían a él como la 'Casa del Baloncesto'. El propio Roig fue el que lo bautizó como 'L'Alqueria' en honor a todos esos labradores que tenían sus pequeñas tierras en la zona y con su explotación sacaban adelante a su familia. También decidió mediante una llamada de teléfono mañanera que las camisetas de los jugadores del Valencia Basket, en todas las categorías, dejaran de llevar publicidad, renunciando así a su ingreso. En su lugar, un lema: Cultura del esfuerzo. La plaza hasta donde nos dejó el taxi y en la que está la puerta principal de L'Alqueria se llama precisamente así.

Ese lema se puede ver impreso en algunas paredes de la instalación junto a otros como 'Solo jugadores'. Es la manera que tiene el club de dejar claro a las familias dónde está su sitio. Y no hay duda. Se lee nada más entrar en el hall desde el que también se accede a la cafetería en la que los camareros no pueden servir una comida más especial cuando entra por la puerta el propio Roig. "No sería la primera vez que come aquí", aseguran los que llenan una mesa de al menos 15 personas tras abandonar la sala en la que se está concretando el proyecto Arena, que no es más que otra obra con sello Roig que hará que Valencia cuente con el mejor pabellón de España. Entre esos comensales, el arquitecto que ha convertido L'Alqueria como en una cueva creando un circuito que rodea todo el edificio para conseguir mantener mejor la temperatura y que ya tiene casi "olvidada aquella locura" inmerso en el nuevo proyecto.

La coordinadora, Mª Ángeles Vidal, recuerda cómo será creado en unos terrenos donde en su día se llegó a poner una piedra para construir la Ciudad de la Música. La crisis lo paralizó todo. Vidal llegó al club hace no más de dos años y por su mesa pasan todos los proyectos. Saben que para formar a las jóvenes promesas del baloncesto español, como dicen, hay que formar a los que los forman e investigar todo lo posible en alimentación, lesiones, conductas... Así van participando con distintas universidades e instituciones en estudios que "pueden quedarse en nada, pero pueden ser beneficiosos para todo el baloncesto", en ocasiones renunciando incluso a las subvenciones que logran. Una de las investigaciones en las que están inmersos es en la rotura del tendón de Aquiles. ¿Por qué parece que afecta más a las jugadoras?

Cuatro horas y miles de pasos después parece claro que Valencia se ha colocado en el centro de la diana en cuanto a baloncesto se refiere con la ayuda de quien en su día preguntó a su consejero delegado Fracisco Raga qué se podía hacer por el club. Primero se construyó un parking para los aficionados y, después, la mayor escuela de baloncesto de Europa, donde queda agrupada toda la cantera del club. Dos años lleva en marcha un proyecto que empezó en "un folio en blanco" como si de una carta a los Reyes Magos se tratara y donde una de las primeras peticiones fue "que los vestuarios tuvieran luz y ventilación natural", desvelan quienes pasaron meses dando forma a un proyecto al que no quitó ojo Roig.

Tampoco lo hace ahora. L'Alqueria alberga las reuniones mensuales de Mercadona y la última se celebra en la sala Miki Vukovic, el técnico "que más ha influido en la historia del club", según resalta Chilet. Enfrente está la sala de estudios en la que tanto padres como jugadores pueden aprender inglés. Ha sido bautizada con el nombre de '16 de junio de 2017', fecha en la que el equipo logró su primer título de Liga, recuerda Jesús Villareal, director de marketing con más de 20 años en el club.