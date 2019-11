La confesión de 'El Chicle' frase a frase: "Mi intención no era matarla"

Arranca el juicio por la desaparición y muerte de la joven madrileña de 18 años Diana Quer. Y el primero en declarar, su asesino confeso, José Enrique Abuín, alias 'El Chicle'. Enfrente tiene un jurado popular compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres. Serán los encargados de analizar las pruebas para determinar el grado de culpabilidad. Si se demuestra que hubo agresión sexual se puede enfrentar a la pena de prisión permanente revisable.

Vestido con pantalón y cazadora vaquera y zapatillas deportivas, el Chicle ha llegado pasadas las nueve de la mañana en un furgón de la Guardia Civil y no ha levantado la mirada durante los ocho minutos que ha pasado la prensa a la sala para recoger imágenes. Se le ve más serio que en el juicio de Boiro y en todo momento ha estado cabizbajo. Cuando le ha llegado la hora de declarar lo primero que ha dicho es que "Fui a Boiro a buscar gasolina y venía con mi cuñado de apagar un fuego".

Ha intentado relatar que Diana murió en A Pobra. En su declaración ha asegurado que salió de su casa para buscar gasoil, pero no había camiones de los que robarlo y siguió hacia Palmeira en dirección a A Pobra do Caramiña, donde paró el coche cerca de las caravanas de los feriantes. Allí ha asegurado que vio a una pareja y la dejó pasar y salió después para robar la gasolina y cuando acabó se encontró cara a cara con Diana Quer.

Continúa hablando de un asalto, según él fortuito. Así habría dicho que como tiene atecedentes por narcotráfico sabía que si le pillaban volvería a la cárcel porque estaba en libertad condicional y en ese momento le echó la mano derecha al cuello cuando Diana se fue hacia atrás y la izquierda a la cabeza agarrándola con mucha fuerza. Asegura que se cayó y no se movía y que la golpeó en la cara un par de veces cuando se cayó al suelo porque estaba desmayada y no respondía. Es en ese momento en el que asegura que la mete en el coche, en los asientos de atrás. El móvil y el bolso de la joven lo puso en el asiento del copiloto y en el maletero, las garrafas de gasolina que había robado. Su declaración, en frases

- "Mi intención no era matarla"

-"Creí que era una gitana e iba a delatarme porque había robado gasoil"

-"Me encontré con la chica de frente. Entre una torre de electricidad y una nave. Al salir entre los camiones la vi"

-"Dejé las garrafas y me fui hacia ella por miedo a que me delatara. Estaba como a diez metros. Mucha luz no había"

-"Eché la mano derecha al cuello y la izquierda la cabeza. Tengo mucha fuerza"

-"Cuando me di cuenta, estaba parada. No se movía"

-"La golpee en la cara dos o tres veces, pero no se respondió"

- "Sé que lo hice mal, pero lo hice así"

-"No la aceché cuando iba con el móvil ni la abordé de forma violenta, ni la maniaté ni la amordacé"

-"Normalmente no llevo sábanas tapando el maletero, ni bridas ni cinta aislante"

-"No recuerdo decir a las chicas Morena, ven aquí"

-"Le saqué la ropa antes, por miedo a que quedaran restos del coche. La ropa interior no se la saqué. No estaba en contacto con el coche"

-"Saqué el cuerpo de los asientos traseros del coche y lo bajé por las escaleras al lado del pozo. Levanté la tapa y luego introduje el cuerpo"

-Puse la tapa y cogí la ropa y la subí y la metí en el coche

- Responde "no" cuando le preguntan si es cierto que la llevó viva hasta la nave de Asados y allí la estranguló

-"La tiré al pozo pero no la violé"