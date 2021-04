Madrid suma restricciones de movilidad en tres zonas nuevas y una localidad

La Comunidad de Madrid amplía a partir de este lunes las restricciones de movilidad a otras tres zonas básicas de salud y una localidad con una alta incidencia de coronavirus, por lo que ya hay un total de 452.182 madrileños, el 6,7 por ciento de la población, con medidas de confinamiento. En concreto, desde este lunes y hasta las 00:00 horas del domingo 9 de mayo quedarán restringidas en Madrid capital las zonas básicas de Gandhi, en el distrito de Ciudad Lineal, y General Fanjul, en el distrito de la Latina, así como la zona Alcalde Bartolomé González, en Móstoles, y el municipio de San Agustín de Guadalix.

Por el contrario, en la capital han sido levantadas las restricciones en las zonas de Virgen de Begoña, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, y la de Valdebernardo, en el distrito de Vicálvaro; además de las zonas de San Fernando, en San Fernando de Henares; Valle de la Oliva, en Majadahonda; y la localidad de Paracuellos de Jarama. En total, desde el lunes quedan perimetradas un total de dieciséis zonas y tres localidades donde viven 452.182 ciudadanos, el 6,7 por ciento del total de la región, y que concentran el 8,5 por ciento de los casos de Covid-19 de los últimos catorce días.

En todas estas zonas no está permitido entrar ni salir salvo por causas justificadas, como ir a trabajar. Además de las nuevas incorporaciones, se mantendrán las restricciones de movilidad hasta las 00:00 horas del lunes 3 de mayo en las zonas básicas de Madrid capital de Castelló (en el distrito de Salamanca), Eloy Gonzalo (Chamberí), Villa de Vallecas (Villa de Vallecas), Quinta de los Molinos y Rejas (distrito de San Blas-Canillejas), Barajas (Barajas), Silvano (Hortaleza) y Chopera (Arganzuela).

También seguirán perimetradas hasta el 3 de mayo las zonas básicas de La Princesa y Barcelona, en Móstoles; Las Margaritas, en Getafe; la zona de Majadahonda, en Majadahonda; y la de Villanueva del Pardillo; además de las localidades de Moralzarzal y Manzanares El Real. Los criterios aplicados por la Dirección General de Salud Pública para establecer restricciones de movilidad son: umbral superior a 500 casos por 100.000 habitantes a catorce días, tendencia creciente y transmisión comunitaria.

Además, en toda a región seguirán vigentes hasta el 9 de mayo -fecha prevista para la finalización del estado de alarma- medidas como el toque de queda desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas y la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios. Por otro lado, los establecimientos de hostelería deberán cerrar a las once de la noche, aunque no pueden admitir nuevos clientes desde una hora antes, como hasta ahora.

La ocupación máxima por mesa sigue siendo de cuatro personas en espacios interiores y de seis personas en terrazas al aire libre y es obligatorio el uso de mascarilla de forma continuada en el interior y en la terraza de los locales, excepto en el momento concreto de la ingesta de comida o de bebida.