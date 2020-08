Los cinco focos del fuego de Almonaster se mantienen activos tras 24 horas

El incendio forestal declarado ayer en el paraje Olivargas de Almonaster la Real (Huelva) mantiene 24 horas después del inicio de los trabajos de extinción cinco focos activos, todos ellos dentro de la superficie ya perimetrada de 4.480 hectáreas. En declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, acompañada por la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha precisado que dichos focos se localizan en el norte, el sur y el centro del perímetro y que se están "atacando" al objeto de impedir que el incendio pueda volver a avanzar.

El dispositivo de extinción se enfrenta a las llamas en esta primera hora de la tarde, con unas importantes rachas de viento y con unas temperaturas "nada halagüeñas", por ello, "tenemos que tener especial precaución". Con respecto a la vegetación afectada ha apuntado que se trata, principalmente de eucalipto y pinar. Asimismo, ha indicado que, por el momento, las 250 personas desalojadas de las aldeas de Cueva de la Mora y Monteblanco, en Almonaster la Real, y de El Villar, en Zalamea la Real, "no van a volver a sus casas por prevención; conforme avance la tarde se podrá decidir si regresan o no, pero lo primero y lo más importante es la prevención y, por supuesto, actuar de forma diligente, como los propios técnicos no están indicando, que esos son los que nos están diciendo cómo actuar".

Continúan trabajando en el perímetro del incendio un dispositivo de 140 personas con 10 autobombas y seis vehículos pesados, así como 18 medios aéreos, 5 de ellos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Por su parte, García ha indicado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está preparada para "actuar inmediatamente" en caso de que se considere oportuno por parte de la dirección Operativa del Infoca.

"Este es el elemento fundamental que el Gobierno central pone ahora a disposición de este incendio", a parte de los cinco medios aéreos y la estación de meteorología que ya se ha desplegado para actuar en este fuego. También se ha activado el sistema por satélite Copernicus, a petición de la Junta de Andalucía, para la obtención de imágenes del incendio, lo que evidencia "la importancia de poner la tecnología al servicio de la extinción de los incendios".

Tanto Crespo como García han vuelto a poner en valor la coordinación y colaboración que se está dando entre las administraciones y todos los cuerpos y todos los efectivos que participan en la extinción, al objeto de poder darlo por estabilizado en cuanto sea posible.