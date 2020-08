Andalucía, Madrid y Cataluña, las más golpeadas si no endurecen sus medidas

España decretó el fin del estado de alarma el 21 de junio. Por aquel entonces, los balances de Sanidad trasladaban una imagen de control sobre la pandemia al registrar alrededor de un centenar de nuevos casos diarios. Las autoridades advirtieron en numerosas ocasiones de la 'fragilidad' de la situación. No se equivocaban. El último balance del Ministerio muestra que nuestro país ya suma más de 1.600 infectados y 60 muertos al día, un claro retroceso que parece agravarse cada jornada.

Ahora, un estudio de la Universidad de Washington advierte que, si no se endurecen las medidas de prevención, Andalucía podría lamentar 4.182 muertes más; Cataluña, unas 1.320; y Madrid, 1.200. El escenario no es más optimista para otras CCAA como Asturias, que sumaría 1.082 nuevas víctimas mortales al balance final, y Galicia, con 925, si las restricciones sanitarias actuales se mantienen sin cambios.

El azote de la pandemia podría ser aún peor si se levantaran todas las medidas de prevención. Una vuelta a la 'verdadera normalidad' elevaría los totales de fallecidos en algunas comunidades como Andalucía -que pasaría de registrar 5.625 víctimas mortales a 11.102- y Asturias, cuyo cómputo pasaría de 1.415 a 3.927. Los expertos ponen el foco sobre este hecho en medio de las vacaciones de verano, un momento en que se dispara la movilidad interprovincial, y ante la próxima apertura de los centros educativos.

El análisis de la Universidad de Washington asegura que la tendencia solo irá a la baja si se intensifican medidas como la prohibición de eventos masivos, los confinamientos parciales, el teletrabajo para las labores no esenciales y se pone en pausa la apertura total de colegios. El informe también trata la variación en las estadísticas derivado de un uso extendido de mascarillas y apunta a que las muertes descenderían en casi dos millares si el 95% de la población las utiliza como barrera protectora del virus.

Los casos también pueden repuntar. España, en su conjunto, corre el riesgo de ver cómo los contagios diarios se disparan de los 1.690 actuales a 18.982 si las autoridades no blindan las comunidades autónomas. El panorama es alarmante, pero el nivel de gravedad varía según las CCAA. Cataluña encabeza la lista de las autonomías con un peor pronóstico por los 5.308 casos diarios vaticinados; le siguen Madrid, con 3.205 positivos, y Castilla y León, con 2.305. En el caso de Andalucía, la autonomía más afectada en cuanto al número de fallecidos, sus contagiados se situarán por debajo del umbral de las mencionadas CCAA -en unas 1.365 infecciones- pero es la región que presenta un mayor peligro en el aumento de casos. Los científicos han concluida que esta comunidad puede registrar hasta 46.325 cuadros a diario en el peor escenario.

En cuanto a la situación en los hospitales, ninguna comunidad autónoma contará con menos camas de las necesarias, según el estudio de la Universidad de Washington. No obstante, no queda claro qué clase de equipos están tomando en consideración para hacer sus predicciones. Ya se sabe que hospitales de distintas localidades, como Lleida y Aragón, se han visto obligadas a habilitar áreas nuevas exclusivas para los pacientes de la Covid y los sanitarios aseguran no poder atender a sus pacientes usuales por el nuevo repunte de infectados.

La última actualización del Ministerio de Sanidad deja a España fuera del 'top ten' de los 184 territorios más golpeados por la pandemia en el mundo, pero por poco. El país ocupa el onceavo puesto en la lista por los 329.784 contagiados y 28.579 fallecidos registrados desde el inicio de la irrupción del virus. Los pronósticos de los científicos norteamericanos, de cumplirse, elevarían las infecciones diarias a 18.982 y las muertes, a 38.437. Las dos cifras son alarmantes, pero los académicos aclaran en su informe que el cometido de sus cálculos es mostrar todos los escenarios posibles para que las autoridades emprendan medidas a tiempo.