¿Qué pasa si no voy a la mesa electoral? Un hombre afronta una multa de 5.400€

En periodo electoral son muchos los ciudadanos que están expectantes a la espera de saber si les ha tocado o no acudir a una mesa electoral. Y muchos de ellos seguro que se hacen una pregunta: ¿y si no voy? Pues hay consecuencias. La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la pena de multa de 5.400 euros para un hombre acusado de no presentarse a la mesa electoral para la que había sido convocado en las elecciones generales de noviembre de 2019 en Langreo. La vista oral está señalada para este viernes, 30 de octubre de 2020, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Langreo, a las 10.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, nacido en 1954, fue designado como suplente del segundo vocal de la mesa electoral numero 5, sección 6 B de Langreo, respecto de las elecciones generales que se celebraron el día 10 de noviembre de 2019.

El acusado fue citado para comparecer de forma personal, y a sabiendas de la obligación de comparecer a la constitución de la mesa electoral y a pesar de conocer las consecuencias de su incumplimiento, no acudió a la constitución de la mesa.

La Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de un delito electoral del artículo 143 de la Ley 5/85 de 19 de junio, de Régimen Electoral. Y solicita que se condene al acusado a la pena de 18 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Más de 37 millones de españoles estaban llamados a las urnas el pasado 10 de noviembre, en las cuartas elecciones generales en cuatro años. De ellos, 178.614 ciudadanos ejercieron labores de vocal o presidente en alguna de las 59.538 mesas electorales que se colocaron en los colegios de todo el país. Una tarea que se encomienda por sorteo y que no agrada a todos los 'premiados'. En cualquier caso, es una jornada de 'trabajo' por la que se reciben 65 euros en efectivo, en un sobre... y en neto, pues esa retribución no paga impuestos.