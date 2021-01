Naturgy ofrece una brigada para retirar enganches ilegales de luz en la Cañada

Nuevos planes para evitar irregularidades en el suministro eléctrico. La empresa de distribución eléctrica Naturgy ha ofrecido al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid una brigada para eliminar los enganches de plantaciones en la Cañada Real Galiana y ha pedido protección policial para actuar. Esto se produce después de que el alcalde del municipio, Pedro del Cura, emitiera un decreto para que UFD, la distribuidora de Naturgy, procediera en un plazo máximo de 48 horas a la retirada y desconexión de los enganches ilegales a la red eléctrica de una serie de parcelas del sector IV y V de la Cañada Real.

Fuentes de Naturgy han informado a Europa Press de que han comunicado al Ayuntamiento de Rivas su disposición a ofrecer una brigada de su distribuidora para dar cumplimiento a este decreto. En concreto, han trasladado que actuarán sobre las instalaciones que diga el alcalde y han pedido protección policial para que se garantice la integridad del dispositivo. Se trata de un decreto que alude a irregularidades urbanísticas, dentro de la competencia que tiene el Consistorio para actuar en la zona.

Sin embargo, desde la empresa han alertado de que no se puede tener constancia del resultado de las operaciones que realicen, ya que no pueden asegurar que eliminando los enganches se "vaya a arreglar el problema en la Cañada", donde los vecinos llevan ya tres meses sin luz. Esto se debe, según han explicado las mismas fuentes, a que la compañía no puede tener constancia de las operaciones al encontrarse conexiones en situación ilegal en la zona.

"Cortaremos los puntos que nos digan pero no sabemos si con esto se va a restablecer el suministro", han afirmado, y han añadido que solo tienen cuatro clientes "legales" en la Cañada Real. Además, han precisado que la red en la zona está preparada para un consumo doméstico y que el consumo actual que presenta es "equivalente a 10.000 viviendas".

"Una vivienda en la Cañada tiene un consumo siete veces superior a cualquier otra vivienda en Madrid", han explicado. Naturgy ha informado de que ha dado traslado del decreto del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y lo ha puesto en conocimiento del juzgado correspondiente para que analice la existencia de otros delitos. Desde la empresa, han subrayado que "siempre" han mostrado su disposición a encontrar "soluciones que agilicen" la resolución de la problemática en la zona y trabaja "en cumplimiento de la normativa y la legislación vigente".