Palace, Wellington... Hoteles 5 estrellas con suites a 500€ se forran con el clima

Los hoteles de lujo de Madrid no paran de tramitar reservas desde que se conociera que Madrid era la ciudad elegida para acoger la cumbre del clima (COP25) entre los días 2 y 13 de diciembre. Y eso se conoció hace tan solo un mes cuando, por la situación que vivía Chile, la ONU aceptaba la oferta planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde entonces, ninguno de los cinco estrellas madrileños más conocidos ha colgado todavía el cartel de 'completo' pero en muchos de ellos ya no quedan habitaciones para algunos de los 14 días que durará la cita medioambiental. Tampoco resulta fácil hospedarse en el resto de categorías de habitaciones que ofertan.

La ciudad se prepara para recibir a las 25.000 personas, además de 1.500 periodistas, acreditadas en una cumbre que ocupará siete pabellones de Ifema, donde a contrarreloj se está montando en tiempo récord la vigesimoquinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Pero no son los únicos. Hay que sumar además las miles de personas de otras provincias que, en puertas de la Navidad y por el puente de la Constitución, visitan la ciudad para hacer turismo por las iluminadas calles de Madrid o comprar algún décimo de lotería en Doña Manolita. Pero es con los primeros con los que los hoteles de cinco estrellas están haciendo ya su 'agosto' prenavideño.

Mira también Qué deben hacer España y Europa ante la cumbre del clima

En algunos casos sus reservas pueden suponer hasta un 70% de la ocupación para esos días, tal y como han manifestado a La Informacion. Un ejemplo podría ser el Hotel InterContinental, que para los días 9 y 10 de diciembre ya no tiene ninguna habitación disponible. Para el resto de las jornadas que coinciden con la cumbre ya sobrevuela el cartel de casi lleno con disponibilidad todavía de alguna 'suite' cuyo coste ronda los 620 euros la noche.

En el caso del Hotel Wellington, los días que ya están completos cuando se solicita una habitación son los próximos 11, 12 y 13 de diciembre. A las peticiones por la cumbre hay que sumar en este caso el de otros eventos particulares que el hotel ya tenía cerrados con anterioridad. Los que desde este jueves quieran hospedarse en el Westin Palace Hotel por ahora no tendrán problema en encontrar una habitación, pero puede que no en todo el amplio abanico de modalidades que tiene. Sí estaría disponible una habitación con dos camas separadas desde los 584 euros más IVA la noche u otra 'premium' con vista a la Plaza de Neptuno desde 600 euros.

A pocos kilómetros, en el hotel Miguel Ángel todavía queda alguna habitación libre, aunque no el 12 de diciembre. El día 11 también está casi completo. A escasos metros, en el Hyatt Regency Hesperia aseguran que todavía disponen de algunas habitaciones pero que la cumbre también ha supuesto para ellos un plus ocupacional respecto a otros años. Desde otro de los hoteles cinco estrellas de Madrid, el Puerta América, recomiendan darse prisa porque no quedan demasiadas habitaciones libres para los días comprendidos entre el 2 y el 15 de diciembre.

El resto del sector hotelero de Madrid sigue contando todavía con un gran número de habitaciones. Respecto al año anterior sí habría notado una mejoría pero hasta que los cinco estrellas cuelguen el cartel de no hay habitaciones puede que no empiecen a notar con fuerza que se acerca una de las cumbres para las que Ifema contará hasta con una comisaria de control dentro del recinto, un férreo control de los accesos o caravanas de seguridad para proteger a jefes de Estado y Gobierno.

Son parte del operativo en el que trabajan a destajo policías y guardias civiles para garantizar la seguridad de la cumbre del clima de la ONU. Desde hace días no hay jornada en la que no se celebren reuniones a distintos niveles operativos para diseñar este dispositivo de seguridad. La inauguración de la cumbre será la "prueba de fuego"... Ese día habrá, con toda probabilidad, la mayor concentración de autoridades y, por tanto, el mayor despliegue de las fuerzas de seguridad en las caravanas que desde aeropuertos u hoteles realicen los traslados al Ifema.

Son muchos los "flecos" que todavía quedan por cerrar, entre ellos, la confirmación de los jefes de Estado y de Gobierno que participarán, algo que en muchos casos se produce apenas 48 horas antes de la llegada de los dignatarios. La mayoría de dirigentes europeos puede que no hagan noche en Madrid y que el mismo día 2 regresen a sus países, una situación que 'alivia' los dispositivos de seguridad. No está previsto que Felipe VI ni la reina Letizia acudan al recinto ferial de Ifema el primer día, pero en la tarde del lunes 2 ofrecerán una recepción en el Palacio Real a los dirigentes que asistan a la apertura. Es segura la presencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y de jefes de Estado como el de Argentina, Mauricio Macri. No viajará a España el presidente chileno, Sebastián Piñera, y sí se espera la presencia de otros jefes de Estado como el de Costa Rica, Carlos Alvarado, y de diversos representantes de la Unión Europea.