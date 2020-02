Recibe una paliza por ayudar a una mujer maltratada: "Me pegó todo lo que quiso"

Un joven de 23 años ha recibido una paliza por intentar ayudar a una mujer que estaba siendo maltratada en la localidad murciana de Puente Tocinos. En declaraciones a La Verdad asegura que primero "escuché a alguien que estaba discutiendo" y vi como "la cogía de la cabeza y la pegaba". No quería meterse, pero al ver esa imagen se acercó. "Le decía que nos fuéramos a tomar una copa para intentar que parara", relata. Pero lejos de lograrlo "recibí un puñetazo y me dejó inconscientemente y me pegó todos los que quiso". Cuando volvió a recobrar la consciencia estaba ya "en la ambulancia o en el hospital, no lo recuerdo".