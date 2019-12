Pilar Rubio: "Hay que desmitificar las navidades, si toca trabajar ¿qué más da?"

La televisiva Pilar Rubio ha vuelto a incendiar las redes y es que parece que estas permanecen atentas a cada uno de sus movimientos, esta vez, a raíz de una entrevista que la presentadora concedió al diario El Mundo en el que habló: "Tenemos que dejar de mitificar las navidades, si te toca trabajar en Nochevieja, ¿qué más da?". Han sido las palabras que han incendiado Twitter.

En el marco de la conversación con el entrevistador, la colaboradora de El Hormiguero aseguró que estas fiestas no tenían para ella "un significado profundo", en alusión a que en esta ocasión había tenido la oportunidad de dedicarse a sus hijos en Navidad. Frente a ello, Rubio argumentaba que algunas personas se sienten mal si no consiguen convivir en familia como se espera en estas fechas: "Prefiero cenar cuando sea con mi familia y no un día por obligación. No es ningún trauma no repetir tradiciones, me gusta que cada año sea distinto", explicaba al diario la mujer de Sergio Ramos.

Así han respondido las redes

Pilar Rubio ahora mismo: pic.twitter.com/cRkrJlbbwQ — OG IsmahGOD (¡¡Te estoy diciendo que hago memes!!) (@IsmahGOD) December 17, 2019

Pilar Rubio ha sido perfectamente coherente con su discurso. A su marido Sergio Ramos sin ir más lejos me han dicho los del supermercado que en navidad le toca currar. pic.twitter.com/Pz0HoYAYk7 — Thrash1985 (@mpitamer) December 17, 2019