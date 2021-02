Polémica por el acento neutro en un vídeo de la Junta por el Día de Andalucía

El acento neutro utilizado en la locución de un vídeo promocional de la Junta con motivo del Día de Andalucía y la ausencia de la bandera andaluza, además del uso de imágenes de un banco de recursos de internet, ha desatado las críticas de los partidos de izquierda y en las redes sociales. La líder andaluza de Anticapitalistas y diputada no adscrita, Teresa Rodríguez, fue una de las primeras en reaccionar esta mañana al exigir a la Junta de Andalucía la retirada inmediata del anuncio. "No puede ser que un anuncio para conmemorar el aniversario de nuestro autogobierno reproduzca el estereotipo de que solo el castellano de la meseta es culto, un estereotipo que tanto daño le ha hecho al pueblo andaluz", ha criticado. Ha lamentado además que el vídeo "no muestra ni paisajes, ni músicas ni personas andaluzas y han fusilado varios bancos de imágenes sin ningún cariño". No ha sido la única.

Por su parte, el PSOE-A se ha preguntado si el Gobierno del PP y Ciudadanos se "avergüenza" del acento andaluz, a la vez que ha llamado la atención sobre el hecho de que en el vídeo aparezca la bandera de España cuando "la que tiene que estar fundamentalmente es la bandera de Andalucía". "¿Significa eso más entreguismo a la ultraderecha que niega la autonomía y solo quiere un estado centralista?", ha cuestionado en rueda de prensa el portavoz de Presidencia del PSOE-A, Carmelo Gómez.

El coordinador andaluz de IU y portavoz de Adelante, Toni Valero, ha calificado de "vergonzante" el anuncio institucional y ha acusado al Gobierno autonómico de "desnaturalizar" la identidad andaluza. "Vergonzante porque no refleja la Andalucía real y ni mucho menos el significado del Día de Andalucía, ligado a los anhelos de libertad e igualdad del pueblo andaluz y a la lucha social por la emancipación de los andaluces históricamente discriminados", ha manifestado, y ha criticado también que "borra la bandera andaluza y calla el acento andaluz con un producto del marketing al gusto de la ultraderecha".

También Podemos Andalucía considera que el anuncio es "cutre y torpe" y, tras lamentar que "no recoja" el espíritu del Día de Andalucía, cuestiona los "14.900 euros que ha costado" a la arcas públicas. En esta línea, Podemos Andalucía ha considerado en un comunicado "muy preocupante" que una marca de cerveza -en referencia al anuncio de Cruzcampo en el que aparece Lola Flores- sepa conectar mejor con las vivencias del pueblo andaluz que el anuncio encargado por la Junta para celebrar el 28 de Febrero.

El vídeo ha recibido también las críticas de la organización de consumidores Facua, que ha lamentado que no se haya aprovechado la ocasión para potenciar la imagen de la comunidad autónoma y de la cultura andaluza. Preguntado por estas críticas, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que si la principal crítica de la oposición al Ejecutivo es "el acento" de la persona que habla en "uno de los muchos vídeos promocionales" de la Junta, el del Día de Andalucía, "es que han perdido definitivamente el norte".

"Tiene el mismo acento que tienen la gran mayoría de las campañas de la última década del 28F", ha asegurado, y ha insistido: "Si esa es la mayor crítica que tiene que hacer la izquierda a este gobierno creo que vamos por el buen camino". "Andaluces, de nuevo, levantaos", comienza el anuncio, que cuenta con una versión corta de 20 segundos y otra más extensa de algo más de un minuto. Además, reproduce la letra del himno de Blas Infante y muestra diferentes imágenes de profesionales de la sanidad con mascarilla y mostrando una vacuna, entre otras.