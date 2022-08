¿Qué es un reventón cálido? La Aemet advierte de más episodios este sábado.

La delegación en la Comunitat Valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que sábado, además del calor extremo previsto, se pueden producir "fenómenos violentos" con rachas "muy fuertes" de viento o reventones como los producidos en la madrugada, en la que una fuerte racha de viento ha provocado el derrumbe del escenario del Medusa Festival en Cullera (Valencia) y ha provocado un muerto y 40 heridos de diversa consideración.

En esta jornada de sábado hay aviso rojo para todo el litoral de la provincia de Valencia y el sur de Alicante y avisos también por tormentas que pueden dejar rachas muy fuertes de viento. Según explica Aemet, durante la noche se han producido "reventones cálidos" con rachas "muy fuertes de viento y bruscas subidas de temperatura", probablemente de los denominados "convectivos, que han ocasionado la suspensión de otro festival de música en Torrevieja, ya que su infraestructura ha quedado dañada por el viento.

En un hilo en su cuenta de Twitter, la agencia explica que a primera hora de la noche había tormentas en Albacete y la Región de Murcia que se desplazaban hacia el este que, primero, han alcanzado el litoral de Alicante sobre las 2.00 y dos horas después el de Valencia. Las tormentas llevaban precipitación y algún rayo en el interior pero, al acercarse al litoral, la lluvia se iba disipando y apenas se registraban rayos. De hecho, en el litoral prácticamente no ha llovido o bien se han registrado chubascos débiles.

Esta madrugada se han superado los 40 °C en puntos del área mediterránea al producirse reventones cálidos.

Este fenomeno consiste en fuertes corrientes de aire descendente que originan intensas rachas de viento y una repentina subida de la temperatura.

Aemet detalla este fenómeno y por qué se produce: los perfiles atmosféricos que dan lugar a reventones cálidos son "todos muy parecidos". "Se dice que son sondeos en forma de cebolla, con aire húmedo y relativamente fresco junto al suelo y a unos pocos cientos de metros por encima una capa extremadamente seca y cálida". En el caso del aeropuerto de Alicante-Elche, a las 2 de la madrugada, este fenómeno ha hecho superar los 40 grados y los 80 km/h de racha.

La otra capa húmeda, que sería la base de la nube, estaba "muy alta", a más de cinco kilómetros de altitud, que estaba saturada entre 5.800 y 6.500 metros altitud. La precipitación que se produce en la base de la nube, que está muy alta, se evapora en el estrato inferior seco; al evaporarse el aire se enfría y se hace más denso que el entorno; al hacerse más denso comienza a descender y a acelerarse.

La fuerte corriente descendente se produce, principalmente, por la evaporación de la lluvia y fusión y sublimación del granizo por debajo de la base de la nube. Por eso, explica, en el litoral no ha llovido o ha sido muy débil, porque la precipitación se evaporaba mucho antes de llegar al suelo y esa evaporación enfriaba el aire que es el que desciende y provoca el reventón. Con el aire descendente, en ese descenso se va "acelerando" y, si no hay inversión térmica, impacta con el suelo provocando fuertes rachas, pero no subida de temperatura. Esto es un reventón seco, que por ejemplo ha ocurrido en Xàtiva, con rachas de 84 km/h.

Pero si, por contra, hay inversión junto al suelo (aire fresco y húmedo), en su descenso el aire puede atravesar la capa fresca, provocando la intrusión de aire cálido que hay encima. En la zona donde el aire descendente atraviesa la inversión, se produce un súbito ascenso térmico y, de hecho, el modelo teórico preveía temperaturas de hasta 40 grados, como ha sucedido. Atravesar la capa húmeda supone de hecho un "freno" para el aire que desciende desde más de 5 km de altitud, pero si la inversión es muy somera, como ocurría en esta madrugada, "la velocidad es suficiente para atravesarla y llegar al suelo con velocidades muy fuertes".

Los reventones han sido generalizados, en algunos casos no ha habido rachas fuertes, por estar la inversión muy alta y llegar el aire muy desacelerado al suelo, en otros no se ha roto la inversión, pero ha subido la temperatura por la compresión del estrato más bajo. En los casos más adversos, de forma local se han producido en algunas localidades fuertes rachas de viento y ascensos bruscos de temperatura por esos reventones cálidos.