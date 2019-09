Qué sabemos (y qué no) de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa

Nueve días después de que fuese vista por última vez, la Policía Nacional alertó este sábado en las redes sociales de la desaparición de una de las deportistas más reconocidas de España: Blanca Fernández Ochoa. En busca de la colaboración ciudadana y tras una semana de búsqueda estéril, las fuerzas de seguridad pidieron la máxima difusión de la noticia con la esperanza de obtener alguna pista sobre el paradero de la medallista olímpica, cuya desaparición se considera "de alto riesgo". Estas son las claves del caso que se conocen por el momento.

Aparece el coche en Cercedilla

Blanca Fernández Ochoa fue vista por última vez el 23 de agosto cuando viajaba en su coche, un Mercedes clase A de color negro, con matrícula 0213CKD, en la localidad madrileña de Aravaca. La Policía, que incluyó en su mensaje los teléfonos 608367251 y el 091 para recibir información sobre el caso, ha encontrado el vehículo esta mañana en el Parque Natural de las Dehesas, cerca de Cercedilla, en la sierra norte de Madrid, según fuentes de la investigación citadas por la agencia Efe.

🚩MÁXIMA DIFUSIÓN. Blanca Fernández Ochoa ha desaparecido en Aravaca #Madrid. Vista por última vez el 23/08/19, viaja en Mercedes clase A de color negro, 0213CKD. El coche lleva una camiseta con la bandera de Canadá en asiento conductor. Si tienes información: 📞608367251 /091 pic.twitter.com/TyvwnXRV8N — Policía Nacional (@policia) August 31, 2019

Una desaparición de "alto riesgo"

El caso ha sido calificado como de “alto riesgo” porque las autoridades no solo carecen de pistas que les lleven hacia la esquiadora: no hay rastro de su teléfono móvil ni registros de actividad en su tarjeta de crédito. La medallista olímpica dijo a su hija Olivia Fresneda antes de desaparecer que se iba al norte de España unos días a hacer senderismo, pero dejó su móvil en casa, cosa que hizo sospechar a la familia y le llevó a denunciar su desaparición.

Según han informado a la agencia Efe fuentes cercanas a Fernández Ochoa, la exesquiadora comunicó a su hija que se marchaba unos cuatro días a caminar, cosa que hacía en solitario de vez en cuando, y que barajaba hacer el camino de Santiago.

Blanca "no pasaba por un buen momento"

Fue su hija Olivia, jugadora internacional de rugby, quien alertó a las autoridades de la desaparición de su madre. La familia de la deportista ha confesado que Blanca Fernández Ochoa "no estaba pasando por un buen momento anímico", según ha publicado el diario ABC.

El extraño 'like' en Instagram

El perfil de Instagram de la medallista olímpica aporta una extraña pista. Se trata de un 'me gusta' por parte de la cuenta de Blanca Fernández Ochoa en la última publicación de su hija Olivia, subida a la red social hace tan solo tres días: unas fotografías haciendo submarinismo en Cabo de Palos (Murcia), donde su padre tiene una escuela de buceo.

Fue un usuario de Instagram quien comentó en esa misma publicación que el 'like' a la foto publicada el 29 de agosto no coincide con la versión oficial, según la cual Fernández Ochoa no ha tenido acceso a su móvil desde el día 23. Su hija Olivia respondió al comentario con un escueto "Fui yo".