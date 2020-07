Los rebrotes de Cataluña y Aragón disparan a 263 los nuevos contagios

Suben los contagios diarios. La última actualización del Ministerio de Sanidad ha registrado 263 casos y tres fallecidos en las últimas 24 horas, frente a los 163 contagios de ayer. La comunidad que ha informado de más positivos es Aragón, con 81, seguido de Cataluña, con 66. Ambas regiones se encuentran entre las más afectadas por los rebrotes de Covid-19 que ya salpican todo el mapa. El total de víctimas desde el inicio de la pandemia ya asciende a 28.409.

En Cataluña la cifra de nuevos casos en la última semana sube hoy a 2.327 y supera con diferencia la de cualquier otra CCAA debido al gran número de focos detectados. Y en Lleida el Govern impondrá restricciones de movimiento a partir de esta medianoche para frenar el contagio comunitario de la zona, unas medidas que se mantendrán vigentes durante 15 días para dar tiempo a las autoridades de evaluar la evolución de los casos.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado que las restricciones aprobadas en el Segrià no suponen un confinamiento "estrictamente domiciliario" de la población, por lo que piden que no se salga de casa si no es imprescindible. La consellera ha indicado que "en las próximas horas" se presentará ante el juzgado contencioso-administrativo la resolución que contiene todas las medidas relativas al confinamiento de esta zona leridana.

Además, el departamento que dirige Salvador Illa ha notificado ocho muertes con Covid-19 en los últimos siete días, tres más que el lunes. El informe publicado por Sanidad muestra que 11.721 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos, once en los últimos siete días; y 125.797 han precisado hospitalización, 165 en la última semana.

Aragón publica la orden que deja a seis zonas en la fase 2



Y Aragón retrocede. El Boletín Oficial de Aragón publica la orden por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para contener 'puntos calientes' en las comarcas de La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Zaragoza y su comarca y el municipio de Huesca, que se instalan desde hoy en una fase 2 'flexible' de la desescalada. En la orden se recuerda que en la comunidad la incidencia y la mortalidad por la enfermedad han ido disminuyendo y las capacidades se han reforzado para poder hacer un seguimiento exhaustivo de casos y sus contactos.

Pese a que la decisión de avanzar en los sucesivos pasos de la desescalada se adoptó porque tanto el Gobierno central como el autonómico consideraron que la situación evolucionaba favorablemente, ésta ha cambiado "rápidamente" en los últimos días en determinadas zonas de Aragón, especialmente en Zaragoza y la comarca centra y en Huesca, las dos más pobladas, lo que aconseja adoptar nuevas medidas de contención.