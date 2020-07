El Gobierno deja solo a Torra frente al caos jurídico del aislamiento de Lleida

"En esta fase de control el papel preponderante corresponde a las CCAA". El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado este lunes que, tras el fin del estado de alarma, son las CCAA las que deben reaccionar para frenar los rebrotes. Así, el Gobierno se ha 'lavado las manos' en el caos jurídico que ha generado el aislamiento de la provincia catalana de Lleida, un embrollo que el president de la Generalitat, Quim Torra, tendrá que resolver por su cuenta.

La comarca del Segrià (Lleida) se ha convertido en el principal foco de preocupación de un mapa de rebrotes que ya toca a 16 CCAA. Desde el inicio de la pandemia la región ha acumulado 3.296 positivos de SARS-CoV-2, un indicador que ha sumado 116 nuevos casos en las últimas 24 horas. Dentro de las fronteras de este área, 139 personas han muerto con Covid-19, de los cuales tres han fallecido en la última jornada. La evolución de los contagios en este brote ha llevado al Govern a aprobar, por decreto, el aislamiento perimetral de la zona, una acción que ha sumido al president en un caos jurídico del que Sanidad se ha desentendido.

El ministro Illa ha insistido este lunes en que son las autoridades regionales las que tienen que decidir cómo lidiar con los nuevos 'puntos calientes'. "Las comunidades tienen instrumentos para actuar contra estos brotes", ha asegurado el titular del departamento, "Así se ha venido haciendo en los más de 100 brotes que ha habido". Respecto al caso concreto de Lleida, Illa ha relatado que la Generalitat ya ha optado por una primera medida de aislamiento quirúrgico, pero ha pasado de puntillas por la polémica jurídica que ha desatado esta estrategia: "Ha habido una no autorización por una juez, pero nos consta que están consultando con sus servicios jurídicos".

"El ministerio de Sanidad y el Gobierno de España están a disposición de las comunidades y estamos en comunicación permanente y fluida con las autoridades de Cataluña". Las palabras del socialista, se hacían eco del nuevo papel del Ejecutivo de coalición en el control de la pandemia, una función que se limitará a observar, advertir y aconsejar. "La recomendación que les daría a los ciudadanos de Segriá, y a los ciudadanos de toda España, es que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias", ha zanjado Illa. Más contundente se ha mostrado el ministro del ramo en la censura a ciertos comportamientos que se han ido produciendo en todo el país desde que se levantó el estado de alarma.

"Estamos viendo imágenes en estos días que no me gustan nada, como las celebraciones de ascenso de equipos de fútbol, imágenes que son preocupantes". El mensaje de Salvador Illa se ha centrado en concienciar a los ciudadanos de que el virus llegó para quedarse: "El fin del estado de alarma no quiere decir que el virus ya no esté entre nosotros. Pasamos a un escenario de reacción a un escenario de control". En esta línea, el Gobierno ha publicado este mismo lunes un 'Plan de respuesta temprana' que el Ejecutivo central ha propuesto a las CCAA como un marco común que configura, dejando un amplio margen al desarrollo de las competencias regionales, una hoja de ruta que especifica las herramientas necesarias para atajar el contagio desde el foco mismo de los rebrotes.

La Covid no da tregua en España y, el temor a un rebrote masivo en otoño que coincida con la temporada de gripe, tiene en vilo a las autoridades regionales de todo el país. Este lunes, el Ministerio de Sanidad ha informado de tres decesos por coronavirus desde el viernes y 164 nuevos contagios en el mismo plazo. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha admitido que "la epidemia es cierto que está aumentando", durante su comparecencia conjunta con el misnistro, pero ha matizado que el escenario ahora "es diferente al que teníamos hace unas semanas": "Los últimos siete días dejaron 3.900 casos diagnosticados, de los que el 70% son asintomáticos".

Según el análisis del epidemiólogo, el alto número de afectados que no desarrollarán síntomas -y que contagian menos que los sintomáticos-, favorece "aislarlos con tiempo" y, en definitiva, reducir la expansión. Simón también ha anotado una particularidad: "Los afectados por coronavirus ahora mismo son personas mucho más jóvenes. Esto implica que esperamos casos más leves". Esto no es ninguna garantía. "Sigue habiendo transmisión, pero la detectamos mucho más que antes. Hemos detectado incrementos en las últimas semanas en al menos 15 provincias. Esto implica que el virus está difundido en el territorio más de lo que los brotes quieren indicar". El temor a unos rebrotes que ya son presentes, sigue siendo el telón de fondo de la nueva normalidad.