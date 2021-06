La reina expresa su "tristeza" tras la muerte de una de las niñas de Canarias.

La reina Letizia ha expresado este viernes su "dolor y tristeza" por la aparición del cadáver de Olivia, de seis años, que desapareció junto a su hermana, Anna, de uno, en Tenerife, junto a su padre, Tomás G. Doña Letizia ha transmitido este mensaje en su intervención en la clausura del foro "Santander Womennow 2021" organizado por el grupo de comunicación Vocento en su sede en Madrid.

Además del caso de Tenerife, ha hecho extensivo su pesar por el de la joven de 17 años asesinada por su exnovio y cuyo cuerpo ha aparecido descuartizado en Estepa (Sevilla). "Es difícil evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores, según las noticias que nos han golpeado en las últimas horas.

Me refiero a las niñas de Tenerife y a la niña asesinada en una localidad sevillana", ha afirmado la reina. Según doña Letizia, "no puede haber nadie que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, estas menores asesinadas".