La Reina Letizia enamora con un Valentino vintage de la Reina Sofía 

Días especialmente intensos para la Reina Letizia que se enfrenta a una agenda institucional de lo más completa. Una agenda que ha comenzado hoy con la Recepción, junto al Rey Felipe, al Cuerpo Diplomático acreditado en España, que continuará el próximo miércoles con la inauguración de la Feria Internacional de Turismo FITUR - un acto en el que la monarca siempre sorprende con sus arriesgados estilismos - y que terminará el jueves con su reunión con la FAD (Fundación de Ayuda a la Drogadicción), una de las causas con las que la monarca está especialmente volcada desde que entró a formar parte de la Familia Real.

Pero no nos adelantemos, ya que si año tras año Doña Letizia se supera con sus looks en la inauguración de FITUR, esta mañana no se ha quedado atrás con el diseño que ha elegido para la tradicional recepción anual que los Reyes ofrecen en el Palacio Real de Madrid al Cuerpo Diplomático Acreditado en nuestro país, un acto solemne en el que la Reina, más Reina que nunca, ha recuperado del vestidor de Doña Sofía un impresionante vestido de Valentino que la Emérita lució durante un viaje oficial a Alemania en el año 1977.

La reina Letizia durante la recepción al cuerpo diplomático acreditado en España durante un acto celebrado en el Palacio Real de Madrid EFE

Un delicado modelo de alta costura con una vistosa y voluminosa falda verde con vuelo, cuerpo bordado con rosas y hojas verdes y mangas semiabullonadas, que la madre de Felipe VI estrenó hace 44 años y que no puede favorecer más a Doña Letizia, espectacular con el vestido de su suegra. Un Valentino Vintage absolutamente espectacular que la Reina ha combinado con unos pendientes de Tous en los mismos colores - verde y rosa - y una sencilla coleta tirante.

Sencillamente espectacular y toda una declaración de intenciones en cuanto a los looks que la monarca lucirá este 2022 que ha comenzado fuerte, ya que al sofisticado vestido azul marino de corte camisero que estrenó en la Pascua Real el pasado 6 de enero y al abrigo oversize en el mismo color de Hugo Boss con el que sorprendió la semana pasada - en su único acto en solitario del año por el momento - se une este Valentino Vintage que nos ha dejado maravillados.

Un vestido con solera que, a pesar de llevar en el armario de Doña Sofía la friolera de 44 años, podría ser alguna propuesta de la temporada de primavera-verano 2022 del propio diseñador italiano; por elegante, delicado y precioso. Y porque Doña Letizia lo luce como nadie, rindiéndose a un color que no suele elegir habitualmente - el verde - y que si embargo le favorece especialmente.