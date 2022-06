Sanidad alerta de fallos en unas bombas de insulina: cuáles son y qué hacer

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) alertó este miércoles de un "posible" desprendimiento del tapón de la pila de algunas bombas de insulina MiniMed de las series 600 y 700, indicadas para la administración continua de insulina para el control de la diabetes mellitus. Dichas bombas de insulina son fabricadas por Medtronic MiniMed (Estados Unidos), que ha recibido notificaciones de lesiones graves atribuibles a este fallo.

Así lo precisó la Aemps en una nota informativa en la que explicó que ha tenido conocimiento, a través de la empresa Medtronic Iberica S.A., de que en “determinadas” bombas de insulina de este tipo el contacto metálico del tapón de la pila de la bomba “podría estar suelto, dañado o desprenderse”, lo cual podría producir una mala conexión de la pila, de forma que la bomba “podría dejar de recibir energía y detenerse la administración de insulina”.

En concreto, los productos afectados son los modelos MMT-1711, MMT-1712, MMT-1751 y MMT-1752 de la Bomba de insulina MiniMedTM 640G; MMT-1761, MMT-1762, MMT-1781 y MMT-1782, de la Bomba de insulina MiniMed 670G; MMT-1809, MMT-1810, MMT-1859 y MMT-1860, de la Bomba de insulina MiniMed 720G; MMT-1811, MMT-1812, MMT-1861 y MMT-1862, de la Bomba de insulina MiniMed 740G; MMT-1881, MMT-1882, MMT-1891 y MMT-1892, de la Bomba de insulina MiniMed 770G, que no se distribuye en España; y MMT-1885, MMT-1886, MMT-1895 y MMT-1896, de la Bomba de insulina MiniMedTM 780G.

Según la información facilitada por la empresa, ha recibido notificaciones de lesiones graves con el uso de las bombas de insulina MiniMed de ambas series que “pueden atribuirse a posibles problemas con el contacto metálico del tapón de la pila de la bomba”.

“Si el contacto metálico se afloja o desprende, podría producirse una mala conexión de la pila y la bomba puede dejar de recibir energía para seguir suministrando insulina”, abundó la agencia española, que agregó que, en dichas situaciones, la administración de insulina “se detendría”, lo que podría provocar diversos grados de hiperglucemia, incluida la cetoacidosis, una afección que pone en riesgo la vida del paciente y que ocurre cuando el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido.

Tras puntualizar que estos productos se distribuyen en España a través de Medtronic Iberica S.A., Técnicas Biofísicas S.L. y Reddy Pharma Iberia S.A.U., la Aemps explicó que la empresa está enviando notas de aviso a los profesionales sanitarios, pacientes y distribuidores que disponen o han distribuido las bombas de insulina afectadas para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

Por lo que respecta a los pacientes usuarios de las bombas de insulina afectadas, les insta a sustituir “inmediatamente” el contacto metálico del tapón de la pila dañado por uno de repuesto. En el caso de no disponer de un tapón de repuesto, deben dejar de usar la bomba, utilizar el plan de tratamiento alternativo de acuerdo con las recomendaciones de su equipo médico y ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Medtronic en el teléfono 900 120 330 para solicitar un tapón de repuesto.

Si no están seguros de si el contacto del tapón de la pila está dañado, les urge a sustituirlo por uno de repuesto o a ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Medtronic y les recuerda la importancia de no retirar el tapón de la pila “a no ser que sea para reemplazar la pila por una nueva”.

Además, durante la sustitución normal de la pila deben comprobar si el contacto metálico del tapón de la pila de la bomba “está suelto, dañado o falta”. “No intente levantar o mover el contacto metálico durante la inspección”, advierte la empresa.

En cuanto a las instrucciones para los profesionales sanitarios, les emplaza a contactar con los pacientes que estén utilizando alguna de las bombas de insulina afectadas y a facilitarles la nota de aviso de la empresa destinada a pacientes. Además, deben indicarles que se pongan en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Medtronic o ayudarles a localizar e “inspeccionar” el tapón de la pila de su bomba de insulina siguiendo las instrucciones proporcionadas en la nota.

Finalmente, exhorta a las empresas distribuidoras a contactar con los centros y los profesionales sanitarios a los que distribuyeron las bombas de insulina afectadas para hacerles entrega de las notas de aviso de la empresa destinadas a cada uno de ellos.