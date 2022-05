Sanidad confirma 20 casos de viruela del mono y otros 31 aún están en estudio. 

El Instituto de Salud Carlos III ha detectado un total de 51 casos positivos de viruela no humana, de los que 20 están confirmados como la de los monos y el resto aguarda aún los resultados definitivos de la secuenciación. Otros 35 casos sospechosos se han descartado. "Estamos viendo que empiezan a aflorar cada vez más casos negativos y esperamos que esta sea la tendencia", ha resaltado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, antes de participar en el pleno del Senado al ser preguntada por la situación actual de esta alerta sanitaria.

Según ha informado su departamento, el ISCIII ha recibido desde ayer otras 21 muestras de casos sospechosos de "monkeypox", con lo que ya suman 88; de ellas, 51 han dado positivo por PCR a orthopoxvirus (este lunes eran 36), pero confirmadas por secuenciación siguen las mismas 20 del último balance. Las 31 restantes, mientras tanto, deben aún acabar de secuenciarse para confirmar o descartar definitivamente que se trata de virus de la viruela del mono y otras dos deben repetirse por no haber arrojado resultados concluyentes. Preguntada por el aislamiento de los casos positivos, la ministra ha recordado que ya existe un protocolo vigente elaborado por la ponencia de alertas, junto con otras medidas como minimizar el contacto físico, también con las mascotas.

El Gobierno descarta vacunar

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que el Gobierno no se plantea vacunar de la viruela a los menores de 40 años no vacunados previamente ante los casos de viruela del mono que están surgiendo en todo el mundo."En estos momento no estamos en esa fase. La ministra de Sanidad ha ido dando cuentas de cual es la situación de la viruela del mono con absoluta celeridad se han activado los mecanismos de alerta", ha manifestado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El Instituto de Salud Carlos III ha estado trabajando en los distintos casos sospechoso y dando cuentas de los mismos", ha añadido, tras se preguntada por la posibilidad de una vacunación masiva a los menores de 40 años que no fueron vacunados de la viruela. En España y en el resto del mundo se dejó de vacunar a partir de 1980, ya que la viruela estaba entonces erradicada gracias a las vacunas y era un virus que ya no circulaba.

De este modo, contestaba también a la Comunidad de Madrid que ha exigido este martes al Ministerio de Sanidad "celeridad" para actuar ante una "crisis sanitaria" como es la de la viruela del mono o viruela símica, y ha reclamado la compra de vacuna y antivirales para el tratamiento de los pacientes y contactos. Al respecto, la portavoz y ministra de Política Territorial ha subrayado que "como consecuencia de la crisis sanitaria que hemos tenido que padecer en estos últimos años, se han afinado mucho todos los mecanismos de alerta y, por tanto, lo que se constata con estos casos es que efectivamente están funcionando y tenemos información de casos a tiempo real".