Secuestra y agrede a su novia durante días tras discutir por echarse la siesta

Las policías Nacional y Municipal han detenido a un joven que presuntamente retuvo durante varios días a su pareja en un piso en Madrid, donde la agredió de forma continuada. El arresto tuvo lugar sobre las cuatro menos cuarto de la tarde del pasado sábado día 9 en una casa del distrito madrileño de Latina, según ha adelantado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes policiales.

Agentes de la Policía Municipal fueron los primeros que llegaron al lugar, alertados por una llamada ciudadana de una fuerte discusión que se estaba produciendo en una vivienda. En la misma se encontraba un joven, de 21 años y nacionalidad china, bastante alterado diciendo que "no había pasado nada".

Instantes después salió de la casa una joven con signos de violencia en el cuerpo y con mechones de pelos arrancados. La víctima, una española de 19 años, dijo que "todo explotó" porque ella quería echarse la siesta y le dijo a su novio que bajara la música. Su pareja le insultó, le tiró el móvil a la cara, le tiró al suelo donde le pegó patadas y después le arrastró tirándola del pelo.

Posteriormente la joven quiso abandonar el domicilio pero su novio no le dejó. Por ello se puso en contacto con una amiga para que llamara a la Policía. La joven dijo que no era la primera vez que ocurría y que con el tiempo se había vuelto muy agresivo; ella no vivía en ese domicilio y llevaba varios días retenida en el mismo.

Los sanitarios de Samur-Protección Civil atendieron a la víctima y la trasladaron al hospital Gómez Ulla. El novio, que tiene antecedentes por delitos similares, fue detenido y trasladado a una Comisaría por la Policía Nacional.